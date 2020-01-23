港股直擊 即巿股評

噚日恒指喺下晝升至逾300點之後有啲橫行嘅跡象，於是再計一計恒指當時嘅位置，剛好喺牛熊證街貨中間附近，所以都無再作特別嘅打算。

收市後香港爆出一單確診武漢肺炎，再夜少少仲有多一個係高度懷疑確診(後者第二次測試個結果我無再跟落去)，噚晚收工去藥房買返支漱口水，短短幾分鐘已經有四五個人嚟問有無口罩賣，咁就梗係賣晒啦，澳門講咗話要持有澳門身份證嘅人先可以買口罩，唔知香港會唔會去到呢步呢(會又點？拿住身份證呢頭買完嗰頭高價賣返出去，你覺得真係唔會有人咁樣咩？)。

依家9點48分，仲有12分鐘武漢正式封城，有無live就真係唔知，不過如果有嘅話同事們都表示舉手想睇。呢個鐘數恒指同今朝早開市只係跌多少少，今朝開市報28109點，跌232點；依家跌318點，做緊28023點。(剛啱收到消息話「澳門確診第二宗新型冠狀病毒個案」啦！唉...)

日線圖上見恒指依家處於保歷加下降通道，比較貼近底部(27769點)，而SlowSTC(14,3)%K線(19.76)已經踩入超賣區圍，%D線(38.96)勢頭亦都向下，似乎大市再下行嘅機會好高。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，經過噚日恒指反彈逾300點之後，今日再見最貼價熊證，亦都係新增熊證街貨層之一嘅28600至28699點，有相當於971張期指，重貨區上到28800至28899點，呢度有相當於1045張期指。按依家10點7分，恒指報28129點計，現價同熊證最貼價層嘅門口(即28600點)相差471點。

至於下方牛證最貼價就係27900至27999點，呢度有相當於305張期指，另數字顯字今日期指張數比噚日少511張，而喺第二層牛證街貨27800至27899點見到有570張期指，比噚日少170張。極度有理由相信，噚日大市彈升，近牛收隊兼換馬至近熊，而今日恒指再次掉頭下行，估計近熊亦都會收割，但會唔會再反手換返近牛呢？

今日係年廿九，按傳統習俗噚日洗完邋遢之後，今日係貼揮春，收爐味愈嚟愈濃厚，聽日又得返半日市，與其睇住個市，倒不如一陣10點半睇衞生防護中心記者會(應該都係講武漢肺炎喺香港嘅情況)，贏多多錢都好，都唔會喺股市上贏得到健康架！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

#輪證贏家 #輪證下半Part #warrantsandcbbc