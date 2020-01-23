今日 09:16
港股直擊
即月期指低開268點報28050，較上日現貨收市低水291點。
國企指數期貨低開138點報11025，低水150點。
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新肺炎攻陷港澳 夜期挫266點
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陳國強辭TVB主席 退休悉售持股
調整組合迎春節 換馬新興科網股
陸文
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利淡因素湧現 入市宜吸勿搶
袁國勇：疫情或第三波傳播 憂沙士重演
紀曉風
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英肥男捉精靈瘦身140磅 每日出動玩足一年
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頭痛欲裂或是警號
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港股急挫之後
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財富管理
消息指港龍3名空服員飛武漢後發燒 須入院隔離
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武漢今早10時起公共運輸停運 機場火車站離漢通道關閉
時事脈搏 ｜ 今日 02:27
特朗普:中美第二階段貿談涉港問題及中國人權
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傳有空服員飛武漢後發燒入院 港龍:無此事
時事脈搏 ｜ 今日 09:21
道指失逾百點升幅一度轉跌 受波音拖累
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特斯拉市值突破1000億美元
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武漢強制要求公共場所戴口罩 違者或依法處罰
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國際油價挫逾2% 創7周低
國際財經 ｜ 今日 04:45
【國際早班車】特朗普倡降美利率 助債務再融資
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新型肺炎疫情利淡金市 國際金價偏軟
國際財經 ｜ 今日 04:05
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