港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆，市場關注內地武漢肺炎情況，但本港確診有兩宗武肺個案，ADR預示港股將低開過百點。

國際商業機器(IBM)去年上季盈利勝預期，隔晚美國三大指數抽高，道指曾升124點，高見29320點，標指和納指齊創即市新高，分別見3337點和9439點，但波音股價下滑拖累，拖累道指升勢不保，收市倒跌9點，報29186點，標指收市報3321點，微升0.03%；納指收市報9383點，走高0.14%。

業績佳的IBM收市揚3.4%；波音遭大行唱淡，股價跌1.39%；多隻中概念捱沽，值播平台虎牙及陌陌分別插10.2%和8.2%，瑞幸瀉8.2%；蔚來瀉7.4%；好未來挫4.9%；摧程也挫3.9%；百度也跌1.7%。

IEA預測上半年石油供應平均每天盈餘100萬桶，抵消利比亞原油產量或因軍事衝突而減少的利好，油價受壓布蘭特期油跌2.1%，每桶收報63.21美元；紐約期油挫2.8%。

金價亦偏軟，紐約2月期金收市跌1.2美元或0.08%，每盎斯報1556.70美元。3月期銀收市升2美仙或0.1%，每盎斯報17.828美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍受壓。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.17元，較本港收市下滑0.13元；騰訊(00700)ADR收報387.63元，低3.37元；國壽(02628)ADR收報21.35元，跌0.29元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報13.34元，跌0.1元；中石油(00857)ADR收報3.82元，降0.03元；中石化(00386)ADR收報4.57元，跌0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.4元，跌0.37元；聯通(00762)ADR收報7.14元，下滑0.09元；中電信(00728)ADR收報3.23元，降0.04元

ADR港股比例指數報28166，較周三恒指收市低175點或0.62%。港股兩日累插逾千點後，昨日收市反彈355點報28341，不過仍受制廿天線(現處28451)，南下北水昨日起暫停。

焦點股份

聯通(00762)：受惠成本管控，集團預計去年純利增10.8%，達至113億元人民幣。

內地證券股：多隻公布去年初步業績表現，華泰證券(06886)料去年盈利增逾七成；中國銀河(06881)去年盈利升七成七；國泰君安(02611)預計去年盈利86.26億元，按年增長28.59%；東方證券(03958)也料去年純利將介乎23.5億元至25億元人民幣，按年上升90.9%至103.1%。

馬鋼(00323)：發盈警，料去年純利大跌81.3%至11.13億元人民幣。

耀才證券(01428)：適逢公司上市踏入十周年，為回饋股東一直支持，派發一次性特別股息每股80仙。預期特別股息將於2月28日以現金派付。