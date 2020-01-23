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今日 09:20 重要通告 港股直擊

洛陽鉬業料去年少賺達63%

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洛陽鉬業(03993)預計，2019年全年淨利潤介乎17億元(人民幣．下同)至20億元，按年減少26.36億元至29.36億元，減幅介乎56.86%至63.33%。2018年淨利潤為46.36億元。

公司解釋，因主要經營品種鈷、鎢產品市場價格大幅下降；公司對去年首季鈷產品的銷售收入按照市場價格變動作出相應調減。雖然第二季度以後，此等影響因素已經逐漸消除，但仍對2019年度業績造成較大影響。另一原因是金融資產公允價值變動收益增加，和非經常性損益出現較大波動。

 

下載港交所通告原文

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