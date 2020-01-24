即巿股評 港股直擊

恒生指數周初出現兩支大陰燭，累挫逾千點後，昨天北水暫停，恒指仍反彈355點，收報28341點。內地新型冠狀病毒肺炎(下簡稱武漢肺炎)疫情進一步擴散，本港出現確診個案，市場關注事件對本地經濟及股市的影響，憂慮2003年沙士襲港慘況重演。

是次新型肺炎自2019年12月初在武漢出現後，根據基因圖譜排序已被視為「沙士近親」。武漢屬華中的樞紐城市，人流頻繁，加上最初並未清楚掌握情況(如會否人傳人等)，使疫情進入社區傳播階段，並迅速蔓延到其他省市，更擴散至海外，鄰近中國的亞洲地區率先受波及，泰國、台灣、日本和南韓等都有確診個案。昨天，本港與澳門也失守，出現首宗確診病例。

當年沙士疫情最早於2002年11月在廣東省爆發，翌年1月廣東省衞生廳把調查報告印發予上級單位，至4月17日中央政治局常委會才決定全力應對，顯然失了先機。今次武漢肺炎情況有些相似，在疫情一個月後，因境內外案例飆升才促使中央表態全面防控，似乎又比病毒慢了一步。

回顧2003年，一名感染沙士的內地教授在2月來港，病毒急速傳播導致大規模爆發，結果共有1755人確診和299人死亡，對社會造成沉重打擊，經濟受到拖累。2003年本港GDP由第一季按年上升3.9%，到次季轉為倒退0.6%，在沙士受控後，第三季恢復增長，漲幅4%。

股市方面，恒指以收市計，從廣東省首發沙士報告時的9584點起，至4月25日最低位8409點，短短3個月累積下瀉超過12%，但到6月已收復全部失地，並企穩1萬點，基本上與疫情輕重變化表現一致。

附【圖】所見，恒指當年走勢與沙士被報道的頻率關係密切。2003年3月起，彭博資料顯示沙士有關的文章逐步增加，截至4月25日止累計4周接近4000篇，到5月9日達4277篇「見頂」，恒指於同期觸底反彈，之後持續攀升。

換句話說，沙士疫情對本港經濟及股市的衝擊只屬短期性。在應付今次武漢肺炎上，特區政府多番強調會借鑑對抗沙士的豐富經驗，提高警覺，仍無法幸免，錄得確診個案，儘管疫情未必如當年沙士嚴重，惟目前仍不宜掉以輕心。投資者不妨觀察社會的疫情報道，留意武漢肺炎(或沙士)字眼在媒體出現頻率，相信有助判斷股市「災情」，再制訂合適策略。

市場把這次武漢肺炎與沙士相提並論，但根據券商大行最新預測，普遍估計事件對本地經濟和股市的打擊都會較沙士為細。

事實上，港股自去年底迄今受中美達成第一階段貿易協議刺激，加上反修例風波略見緩和，恒指由25995點飆至29174點，累漲逾12%，各項指標皆呈超買，從高位回調整固可使長期走勢更健康，如果疫情受控，在農曆新年假期後，恒指或有機會再展升浪。

信報投資研究部

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