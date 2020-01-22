港股直擊 即巿股評

武漢肺炎疫情擴散，但國家衞健委稱有信心取得防控勝利，港股兩日急插過千點後，今日反彈逾三百點，重上兩萬八大關，仍受制廿天線(現處28451)，北水南下暫停下，大市成交仍過千億。

恒指高開131點，報28116，之後升勢不保，一度跌47點，低見27937，創1月8日以來新低，但中國衞健委就最新疫情及防控工作召開記者會，表示堅決遏制疫情蔓延勢頭，有信心取得防控的勝利，隨後掉頭回升，午後最多飆升408點，高見28393點，尾市升幅收窄，最終恒指收報28341，升355點或1.27%；國企指數收造11174，揚204點或1.86%。

北水南下關閉下，大市成交仍過千億，全日成交有1014.93億元。

個股今日上升比例為64%，下跌只得36%。

即月期指收造28318，升417點，低水23點，成交有18.11萬張。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)升1.5%；友邦(01299)升1.4%；中移動(00941)揚3.7%；滙控(00005)漲0.3%；中海油(00883)升2.6%；平保(02318)漲1.8%；國壽(02628)升1.2%；港交所(00388)升1.2%；領展(00823)跌1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

手機股：外電引述知情人士報道，蘋果公司本季已要求台積電擴大生產A系列處理器，以滿足iPhone高於預期的需求，手機股獲追捧。比亞迪電子(00285)飆8.5%；瑞聲(02018)揚3.6%；舜宇(02382)彈升5%，為升幅最大藍籌；富智康(02038)與高偉(01415)各揚4%；信利(00732)升3.3%；丘鈦(01478)升3.5%；連芯片股的中芯(00981)也急升7.3%。

醫療保健股：市場關注武漢肺炎疫情，醫藥股相關股當炒，華潤醫藥(03320)旗下三種產品，在集中採購中中選，全日勁彈9.2%，更中止五連跌；東陽光藥(01558)大升8%；康龍化成(03759)發盈喜，股價盤中創新高，收市飆7.7%；平安好醫生(01833)上日獲麥格理升目標價，盤中也再破頂，全日大升11.6%，更錄六連升。

燃氣股：中金升新奧(02688)目標價16%至102元，盤中股價創新高，收升3.4%；中國燃氣(00384)飆5.8%，為表現最叻國指成分股；天倫燃氣(01600)炒高6.6%；潤燃(01193)則升3.5%；港華(01083)漲1.5%；昆能(00135)則升0.4%。

焦點股份

小米(01810)：今年計劃鞏固海外市場地位，股價急彈，最高見14元，大升9.7%，創逾13個月高位，收市仍急揚8.9%，成交金有41.5億元。

電視廣播(00511)：全日升6.1%。中午公布陳國強辭任公司主席及非執行董事職務，自2月4日生效。陳國強並會悉售所持股份。