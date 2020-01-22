重要通告 港股直擊

山東墨龍(00568)公布，預期截至去年底止，全年將虧損1.7億至2.1億元(人民幣‧下同)，2018年同期盈利9250萬元。

該公司指出，預期盈轉虧，由於去年主要原材料價格出現大幅上漲，導致生產成本大幅增加；而公司產品價格出現下滑，導致利潤空間收窄。旗下壽光懋隆新材料技術受停產檢修暨部分設備技改影響，檢修費用增加，亦造成下遊子公司生產所需原材料供應受限，生產成本增加。

同時，受投資者訴訟案件影響，預期全年計提投資者索賠損失2900萬元；預期計提商譽減值準備2300萬元。