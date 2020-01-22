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今日 15:32 港股直擊 即巿股評

恒指曾飆388點 燃氣股跑出

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恒指午後曾飆388點，見28373點暫時高。截至下午約3時25分，恒指報28353點，升368點或1.3%，大市成交額849.34億元。

國企指數報11187點，升217點或2%。

A股低開高收，滬指升0.28%；深成指升1.08%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.3%；騰訊(00700)升1.4%；

燃氣股跑出，潤燃(01193)升3.9%；中國燃氣(00384)飆半成；新奧能源(02688)創新高，現升2.8%。

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