恒指午後曾飆388點，見28373點暫時高。截至下午約3時25分，恒指報28353點，升368點或1.3%，大市成交額849.34億元。
國企指數報11187點，升217點或2%。
A股低開高收，滬指升0.28%；深成指升1.08%。
藍籌股方面，友邦(01299)升1.3%；騰訊(00700)升1.4%；
燃氣股跑出，潤燃(01193)升3.9%；中國燃氣(00384)飆半成；新奧能源(02688)創新高，現升2.8%。
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恒指午後曾飆388點，見28373點暫時高。截至下午約3時25分，恒指報28353點，升368點或1.3%，大市成交額849.34億元。
國企指數報11187點，升217點或2%。
A股低開高收，滬指升0.28%；深成指升1.08%。
藍籌股方面，友邦(01299)升1.3%；騰訊(00700)升1.4%；
燃氣股跑出，潤燃(01193)升3.9%；中國燃氣(00384)飆半成；新奧能源(02688)創新高，現升2.8%。
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