港股直擊 即巿股評

武漢肺炎殺到去美國，西雅圖確診首完個案，嚇到美股隔晚高位回落，三大指數下跌。不過港股噚日行先一步，自行了斷跌咗八舊，加埋前日一共跌過千點，今日有技術反彈都好正常。恒指高開131點，其後再度回落倒跌47點，見27937點半日低位，亦係今個月8號以嚟嘅低位，其後喺二萬八好淡爭持，成功拗腰回升，最多升270點，見28256點半日高位。中午恒指報收28210點，升225點；國指半日升150點，報收11120點。

重磅股普遍回升，只有陀地地產股較弱，今日都仲未識得彈。騰訊(00700)回升1.3%，修復咗條20日線，企得倒380元樓上，走勢又唔係太差，不過短線400元有一定阻力，要博反彈首選唔係佢。其他科網巨企係如美團點評(03690)跟阿里巴巴(09988)係更好選擇。友邦(01299)反彈1.2%，暫時82元守得住，短線反彈喺84至86元有阻力，不過長線阿Man仍然睇好友邦，只要個市完成調整，友邦應該可以回復強勢。其他平保(02318)、港交所(00388)、大笨象(00005)都見反彈，暫時反彈力度一般，都係要睇整體大市調整完成與否。

本來大市反彈，濠賭股連續仆直咗兩日，都應該跟大隊彈一彈，可惜武漢肺炎開始擴散，澳門已確診首宗個案，搞到濠賭股都唔係好識彈，板塊個別發展。預咗武漢肺炎呢個因素，會困擾濠賭股一段時間，除咗濠賭股之外，航空股、消費股或會受一定程度影響。反而「留家消費」股，好似包裝食品及食品零售商應該受惠，主要由於家庭烹飪的需求增加。好似高鑫零售(06808)、康師傅(00322)呢啲，應該唔會太差，而電商股阿里巴巴亦可受惠。

科技股以硬件生產商表現較佳，而計劃今年積極發展海外市場嘅小米(01810)彈升4.9%，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)分別升3.7%及2.6%，前者為今日表現最佳藍籌股。半導體股亦有唔錯彈力。留意在綫診斷平安好醫生(01833)發疫症財，連日逆市上升，股價今早創72.2元新高，半日升近7%。不過大行報告普遍目標價為72元至78元，現價仲值唔值得高追，真係見仁見智。目前大市反彈至28400點左右，大約係20日線28447會有阻力，預期二萬八點為好友力守之處，短線將會為一場好淡角力，只要大市仍然守喺250日線，即27700點之上，中線仍然向好。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)