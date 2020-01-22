港股直擊 即巿股評

隔晚美國復市回吐，港股連跌兩日累瀉1071點後，今早反彈逾200點。

恒指高開131點，開市後回落，曾倒跌47點，見27937點，創1月8日以來新低，之後再拗腰，曾升270點，見28256點半日高。恒指中午收報28210點，升225點或0.8%，大市成交額545.14億元。

國企指數報11120點，升150點或1.4%。

A股先低後回升，滬指跌0.23%；深成指倒升0.3%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.3%；友邦(01299)升1.2%；平保(02318)升1.1%；中移動(00941)升2.5%。相反，本地地產股續弱，恒隆地產(00101)跌1%；領展(00823)跌0.9%；新地(00016)跌0.8%。

焦點板塊

濠賭股：澳門確診首宗武漢肺炎，板塊個別發展。銀娛(00027)跌1.1%；新濠國際(00200)跌0.9%；美高梅中國(02282)跌0.6%；永利澳門(01128)跌0.3%。金沙中國(01928)升0.9%。

科技股：硬件生產商跑出，計劃今年鞏固海外市場的小米(01810)彈升4.9%；舜宇(02382)升3.7%，為表現最好藍籌；瑞聲(02018)升2.6%；中芯國際(00981)狂彈6.4%；華虹半導體(01347)升3.5%；比亞迪電子(00285)升4.5%；建滔積層板(01888)升3.1%；通達(00698)升2%；百富環球(00327)升4.1%。

焦點股份

比亞迪(01211)：半日升4.4%。工信部部長苗圩周一表示，會進一步研究新能源汽車補貼政策，原定明年底前，新能源汽車補貼政策將會完全退出，目前正在研究，有可能推遲。

平安好醫生(01833)：股價高見72.2元創新高，半日升6.9%，暫錄六連升。麥格理日前發表報告，升平安好醫生目標至78元。

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