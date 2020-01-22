港股直擊 即巿股評

噚日恒指好似肚痛搵唔到止瀉藥咁，最終失守28000點，跌810點收市。雖然個市大裂口下行兼連殺多層牛證街貨，但喺噚日[下半part]都力勸大家千祈唔好咁心急要博反彈，因為新貼價熊無咁快上到市，變相恒指現價同熊證有一段好遠嘅距離；再者博反彈嘅心急人唔止得你一個，當有一大班人有同一個諗法時，好容易再次將近牛儲到肥牛，喺呢兩個因素出現之下，就總近牛儲得唔多，但基於取易不取難嘅大原則下，大市係會繼續向近街貨嘅方向去行。

若然你係其中一個心急人嘅話，先喺噚日入貼牛博反彈，唔被大市逐百點啪死隻牛證，都算你好彩；至今日恒指開市報28116點，升131點時你唔沽貨，仲一心諗住仲有得去嘅話，到依家10點4分，恒指曾一度倒48點，暫低見27937點，當手上嘅熊證就係最貼價嘅27900至27999點呢曾(呢道係最多新增熊證街貨層)，將呢層再拆細以50點為一層嘅話，27950至27999點呢層應全數收回，呢度有相當於390張期指；而17900至27949點就有少部分被收回，而全層就有相當於426張期指。雖然未死，但問題係你見到咁嘅情況，嗰剎那你仲會唔會留佢喺手？

依家10點19分，同同事討論完武漢野味價格(噚日連登出咗個價目表嘛)，諗緊倒底咩人會叫孔雀嚟食嘅時候，恒指又不經不覺間反彈返上嚟，依家做緊28147點，升162點，日線圖上恒指暫見「十字星」，唯現水平同20天線(28441點)仲有一段距離，下方保歷加通道底部(27725點)支持又未到，懸空浮喺通道中間，純用技術分析嚟睇嘅話，點計都唔係一個理想嘅入場位。

望返個恒指牛熊證街貨圖，其實噚日已經有新貼價熊證上咗市，無奈遇上恒指肚瀉，就算熊證最貼價嘅係28800至28899點，但都同恒指現價有約600至700點差距，反觀下方牛證街貨，相差都只係約200至300點，且貨量不少，大市回一回氣再向下行都未定，而問題只係在於仲有2.5日，港股就豬年收爐，快手想執多轉唔係問題，建議用5分鐘圖做即日鮮，用高槓桿嘅證去做比較適合，就好似如果依家見到恒指5分鐘圖準備喺高位回落嘅話，可以用隻同一收回價中最高槓桿嘅恒指牛(67703)，收回價27806點，同現價有逾200點差距，槓桿有82.5倍。

市場上的確係有比(67703)更高槓桿嘅牛證，但講緊同現價嘅差距不足200點，唔係唔可以用，但要睇返你自己係咪可以承受得到咁高槓桿所帶嚟嘅壓力，同埋係咪有充裕嘅時間可以坐喺度對住個市，一有問題就可以即時轉身走人。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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