五龍電動車(00729)計劃供股，股價應聲下挫，最低見過2.01元，插6.5%，新造0.202元，仍瀉6%，成交金額26萬元。
集團公布，按2供1的基準進行供股，每股供股價0.2元，發行最多10.17億股供股股份，集資最多約2.03億元。
供股股份佔該公司經擴大後約33.33%，每股供股價較今日收市價0.215元，折讓6.98%。
該公司擬將供股所得款項淨額，約50%用作支付利息及償還債務，以及約50%用作一般營運資金。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
五龍電動車(00729)計劃供股，股價應聲下挫，最低見過2.01元，插6.5%，新造0.202元，仍瀉6%，成交金額26萬元。
集團公布，按2供1的基準進行供股，每股供股價0.2元，發行最多10.17億股供股股份，集資最多約2.03億元。
供股股份佔該公司經擴大後約33.33%，每股供股價較今日收市價0.215元，折讓6.98%。
該公司擬將供股所得款項淨額，約50%用作支付利息及償還債務，以及約50%用作一般營運資金。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|醫院證實專家組成員王廣發被隔離治療
|上一篇：
|特朗普:與歐盟倘無法達協議 或徵汽車關稅