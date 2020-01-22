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【異動股】五龍乾插6.5% 涉供股籌兩億

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五龍電動車(00729)計劃供股，股價應聲下挫，最低見過2.01元，插6.5%，新造0.202元，仍瀉6%，成交金額26萬元。

集團公布，按2供1的基準進行供股，每股供股價0.2元，發行最多10.17億股供股股份，集資最多約2.03億元。

供股股份佔該公司經擴大後約33.33%，每股供股價較今日收市價0.215元，折讓6.98%。

該公司擬將供股所得款項淨額，約50%用作支付利息及償還債務，以及約50%用作一般營運資金。

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