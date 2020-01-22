港股直擊 即巿股評

市場持續憂慮武漢肺炎疫情擴散，加上臨近春節假期，滬／深港通南向交易今起暫停，欠缺北水支持下，大市恐怕反彈乏力。

隔晚美股假期後復市，三大主要指數由歷史高位回落，尾市全線下跌。美國發現首宗新型肺炎病例的消息，拖累道指跌幅進一步擴大至201點，航空、酒店及賭業股等旅遊相關股份，沽壓較大。道指結束五連升，收報29196點，跌152點或0.52%；納指及標普500指數結束三連升。

國際油價終止三連升，收市下跌。全球原油供應充足，抵銷利比亞大部分石油出口產能因管道封鎖受阻礙的影響。紐約2月期油收報每桶58.34美元，跌20美仙或0.34%。倫敦3月布蘭特期油跌幅有0.94%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.94元，較本港收市低0.21元；騰訊(00700)ADR收報382.34元，低3.06元；國壽(02628)ADR收報20.96元，低0.14元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.13元，高0.13元；中石油(00857)ADR收報3.77元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.55元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報67.41元，高0.46元；聯通(00762)ADR收報7.13元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.19元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27949，較周二恒指收市低36點或0.13%。即月恒指夜期收報27987點，升86點。市場憂慮武漢肺炎疫情擴散，加上穆迪下調本港評級，恒指昨日大跌810點，收報27985點，失守28000點，保險、航空、消閒、飲食出行等板塊沽壓較大，恒指短期支持參考250天線約27700點附近。

國家衛健委稱病毒有變異和進一步擴散可能，該部門今日上午將就防控工作答記者問。

滬深港通南向交易「北水」，將於今日周三(22日)暫停，直至1月31日恢復。

焦點股份

微創醫療(00853)：預料截至去年底止，全年股東應佔利潤不少於4500萬元美元，按年增長不低於88%。

康龍化成(03759)：預料截至去年底止全年盈利按年增長57%至67%，2018年同期盈利3.33億元人民幣。

海通證券(06837)：預期去年盈利增加八成至八成六，主要因為各項業務收入都上升。

中國人保(01339)：預期去年盈利215.2億至242.1億元人民幣，按年增加六成至八成，扣除非經常性損益的盈利按年增加四成至六成，主要因為保險業務穩步提升，投資收益增加。