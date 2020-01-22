即巿股評 港股直擊

周二恒指裂口低開346點，輕微反彈至28492水平隨即浪接浪往下走，尾市低見27980點，收報27985，跌810點或2.82%；10天及20天線失守。

昨天港股主板成交多達1328億元，是去年11月26日以來的最大成交額。值得注意的是，自2020年1月2日開市迄今，每日的成交額都高於10天平均水平，恒指在大市交投暢旺的這段日子，intraday低位是1月8日的27857點，高位則是周一（20日）的29174點，上下波幅達1317點。可以這樣說，好友與淡友經過14個交易日的激烈爭持，已為恒指後市mark了兩個關鍵水位，短期如果守不住27857點收市，須提防跌勢仍會維持；相反，如果突破29174點收市，則可以延續去年12月4日起步的升浪。

分析過後市展望，講返周一「搏拳實錄」指出：EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五已升至74.8%，突破了15日及7日的72.2%高位，即是較早前與恒指「熊背馳」已解決（resolved）。更必要一提的是，隨着首階段貿易協議完成簽署，相關消息炒作已告一段落，換句話說，老徐一直期待的sell on fact已不會再出現。願賭就要服輸，老徐準備今天便為28600及28800的兩個short call先行止蝕。

老徐早在1月3日沽28600點即月call，再於13日又揀28800點加注short call（見6日<道勢冒險估頂>及15日<淡倉明天定去留>），其中雖然提到根據EJFQ不同指標對恒指顯示的不利訊號，更主要的是，老徐強烈相信中美達成首階段貿易協議的sell on fact效應必會出現。直到上周三貿易協議在白宮正式簽署，唯有面對現實願賭服輸，才會準備平倉止蝕。

意料不及的是，周一恒指高開113點，微升至29174點便反覆回落，更迅即失守29149點的1月14日的上次intraday高位，老徐當其時仍不敢奢望反敗為勝，能夠輸少當贏已於願足矣。最後，恒指以陰燭重返過去半年累積的28600至28900點成交量密集區收市，破頂失敗（早一日明顯升穿28900點的成交量密集區頂收市），預示技術走勢有機會轉差。

而恒指昨天裂口急跌2.82%，令老徐在豬年行番個尾運，現打算在周五大除夕或之前就平short call倉食胡，提早收一封大利是。

最後補充，早在2017年9月26日的「搏拳實錄」<股神指點長線長線投資>講到，基於股市指數長線而言都是反覆上升的趨勢，不妨考慮在個人投資組合，加入小量的股市指數基金，例如本港盈富基金（02800 ）作為長線投資部署。老徐亦身體力行，2018年開始都在年初就買盈富，以10年為期，且看如此這般的「被動式」投資有沒有收穫。

踏入2020年，老徐一直期待恒指會出現調整，故而尚未執行該長線投資大計；但會在鼠年開市（29日）就買一注盈富壓倉。

老徐