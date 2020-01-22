即巿股評 港股直擊

武漢肺炎疫情，內地官方一直「闢謠」噤聲，對外說法更是大玩語言偽術，從沒有證據顯示會「人傳人」，到僅有限度「人傳人」，一直企圖淡化事件影響。最終疫情擴散，問題惡化至無法隱瞞，才由國內呼吸道疾病專家鍾南山承認有「人傳人」，明顯是不認不認還需認。

世界衛生組織（WHO）反應遲緩，變相是病菌散播到世界其他地方的「幫兇」。由前香港高官、全國政協常委陳馮富珍於2007年至2017年當上世衛總幹事；到離任後，由埃塞俄比亞的阿達諾姆接任。難怪眾多分析猜測世衛或受到中方壓力，在疫情事件發酵期間一直採用內地官方說法。

當然，也有解釋今次內地官方其實吸取了非典爆發的教訓，一早已向外分享新型冠狀病毒基因序列信息，訊息公布明顯較以往透明。再者，至今已確診病例顯示，其死亡率和重症率並沒有沙士那麼高，專家也因此認為此次疫情將會相對較弱。是耶﹖非耶﹖還待進一步觀察。然而，內地春運高峰期臨近，疫情散播風險肯定不容忽視，而出入人多地方一定要做好防護措施。

港股兩日累瀉已逾千點。事實上，恒指周一（20日）早已高開低收，可能已帶有一點啟示。事後孔明來看，當然會覺得錯過高位獲利的機會。不過，恒指周二（21日）裂口低開，短期見項的機會明顯更大，而且估計在該水平仍有不少投資者不介意先行鎖定部分利潤，認為逆轉便應果斷行動。

筆者操作也相對簡單，在初段也跟勢減磅，收窄一點戰線。因為估計大市一旦再跌，假如防守力太低，為降低風險，屆時也可能要被迫減倉。收市回望，跌幅固然較想像中大，個別藥股Call和平安好醫生(01833)逆市挺身以出，也為倉位帶來一來點貢獻，當然也要承認決定有點運氣成份。

有些人永遠渴望股災出現。然而，央行過去10年史無前例的量寬（QE）及超低利率，令財富極端兩極化，資產持有者的身家更是水漲船高。加上已有類似經驗，再出現猶如沙士般嚴重的疫情，賤賣資產的人一定不會太多。因此，股市縱使續有調整，但出現巨大的死亡漩渦機會不會太高。增持現金後，目標應該是吼位回補，配合期指操作，勝在看錯隨時可以撤退。

（筆者及相關人士持有平安好醫生的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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