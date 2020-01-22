即巿股評 港股直擊

上周文章《今日減倉了》，就算標題黨不看内文亦能很快明白意思，提前做好準備，就不會被「突如其來」的暴跌而感覺驚慌。

我更加想帶出的意思，不是單純的預測準確，成功撈底然後逃頂，雖然過去的實戰不斷證實我和MTA會員屢次做到這一點，而是希望讀者能夠明白預測的意義，其實只是幫助提前做出準備和部署，幫助我們做出理性抉擇。

坊間大賣「神奇指標，中中中」廣告，在我看來，和賣假藥仙丹是沒有分別的。

他們販賣的是「焦慮」，對未知的焦慮，對錯過機會的焦慮，對市場風險的焦慮。

上文就説過，恐懼和貪婪是阻止人們做出理性抉擇的兩大心理因素，畢非德芒格等偉大投資者對此都深有體會。

分析預測的目的不是爲了產生依賴心理，然後盲目跟隨，而是減低焦慮，在市場跟隨預期路徑時，做出理性抉擇。

正如，從日線周線角度來看，此處就是頂部，然後來到分時圖，周一看回調至28650點，而昨日周二一開盤，28650完全棄守，這是非常明顯地在告訴我們，分時圖trigger觸發和確認了日綫周線的頂部。

給會員的信息，提出「28650失守後，下個位置要看到27800-28000了。」，結果昨日即日到達目標。

對於已經在29000樓上撤出的會員來説，分時圖的波動和周二暴跌，頗有隔岸觀火的感覺。

從周期上來看，未來數日只是20日周期低點，更重要的周期低點要到2月中，到時機成熟了，再來度時看勢要不要進場

撤出之後，首先要做的，是歡度佳節！

提前祝各位讀者庚子年萬事勝意，身體健康，平和安康！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。