即巿股評 港股直擊

穆迪降低香港信貸評級，加上武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，恒指自去年12月至今累漲約3000點後借勢提速調整，昨天挫810點，收報27985點，成交金額1328億元，為1月10日以來連續8個交易日突破千億元大關。

臨近長假期而成交壯旺，原因之一是投資者先行減磅待春節後再作部署。然而，大市交投上升，阿里巴巴(09988)掛牌帶來的投資需求也功不可沒。阿里昨收報215.8元，跌4.4%，較兩個月前在港第二上市的上市價176元仍高22.6%，跑贏美國存託股份（ADS），為中概股「回流」起了極佳示範作用，有助吸引更多中概股來港。

事實上，中概股「回家」正是今年市場焦點，盛傳包括已密鑼緊鼓籌備的百度(Baidu)，以及尚未定「落腳地」的螞蟻金服。這隻螞蟻市值多少？即使不計據報剛進行非公開售股推算的2000億美元(1.56萬億港元)，也有《2019胡潤中國500強民營企業》估計的1萬億元人民幣(1.13萬億港元)水平，當然次於阿里。

至於其他已在美國掛牌的較著名中概股，在科網類尚有京東(JD.com)、網易(Netease)、拼多多、微博、騰訊音樂、攜程(Ctrip)、新浪、搜狗，還有其他一些港人熟悉的名字，例如瑞幸咖啡、新濠博亞、陌陌、蔚來汽車、虎牙直播等。

附【右圖】所見，這批中概股市值與阿里差距甚遠，阿里目前約4.63萬億元，京東僅及其十分一，曾號稱「中國Tesla」的電動車企蔚來，更不到阿里的0.8%。據統計，美國掛牌中概股首十大(撇除阿里)總市值只及阿里的58%，即使頭40位的總規模也難抵得上阿里。

由於其他中概股市值和阿里無法比擬，就算「回流」，能否複製阿里佳績成疑。不過，中概股仍屬2020年亮點，箇中原因是它們回港上市，可為內地提供彈性，應對中美一旦爆發的「金融戰」。

雖然中美貿易談判已完成第一階段，惟兩國博弈未結束，美國除了科技執世界牛耳，亦藉美元掌握環球金融系統命脈，去年便曾傳出白宮研究限制美資參與中概股，這一招不排除成為中美角力的工具。在港交所(00388)放寬上市要求下，中概股加快「回流」，意味可減少中方受到的掣肘。

中概股「回家」縱未必如阿里般受捧，但像京東、百度都是內地的行業龍頭，又屬內地投資者熟悉卻較難有渠道買賣的股份，預期能夠引發短線炒作。若規模和流通量符合「港股通」條件，以至待日後恒指納入同股不同權公司時，更可順勢「染藍」，刺激更龐大的主動與被動資金追貨，其成交及市值就水漲船高。

值得留意的是，中概股何時回流、股價表現等，須視乎整體大市氣氛，無論如何，港交所都肯定受惠。

從近日交投來看，更多中概股在港掛牌，將使致力玉成好事的港交所財源滾滾，不妨也視之為中概「概念股」。

信報投資研究部

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