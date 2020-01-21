重要通告 港股直擊

拉夏貝爾(06116)預料，截至去年底止，全年股東應佔淨虧損16億元(人民幣‧下同)至21億元；扣除非經常性損益後的股東應佔淨虧損17億元至22億元。

該公司2018年度同期股東應佔淨虧損約1.6億元，每股虧損29分。

拉夏貝爾解釋，預期虧損擴大，主要由於已關閉門店的經營虧損以及一次性確認裝修攤銷費用，導致虧損4億至4.5億元；毛利額按年減少約6.5億元；財務費用增加，累計增加費用約1.5億元至2億元。

此外，部分投項目自身經營虧損以及公司處置虧損項目，導致期內損失約3億元。