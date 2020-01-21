重要通告 港股直擊

麗新發展(00488)預料，截至今年1月底止，中期綜合業績按年大幅下調，去年同期股東應佔盈利50.76億元。

該公司指出，半年綜合業績下調，主要由於期內缺乏收購附屬公司的議價收購收益淨額。