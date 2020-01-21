今日 21:33
重要通告
港股直擊
中國中鐵(00390)公布，去年新簽合同額2.16萬億元(人民幣‧下同)，按年增長27.94%。
單計去年第四季，新簽合同額1.08萬億元，按年上升45.13%。
穆迪降香港評級 抨管治力弱
今日信報
新型肺炎爆炸增長 內地確診218宗
肺炎防疫意識差 輕倉伺機吸平貨
習廣思
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期指短線料難直奔三萬大關
陳檬
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今日信報
洞爺湖畔——被困與自由
新股女王
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今日信報
Why US is not the only winner of the trade deal
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
本土虛擬網紅首上港電視直播
StartupBeat
面對現實 周期股難跑贏
Keith Wade
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財富管理
BIS警告「綠天鵝」事件或引發全球危機
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【盤房來料】騰訊阿里二選一 阿里睇高一線
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維園年宵人流稀疏 張建宗:通道寬敞更方便
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港股插558點 武肺震散多板塊 藥股逆市穩
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恒指中午重挫659點 續受武漢肺炎疫情困擾
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港股午後瀉逾700點 恒隆地產績後挫4%
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港股瀉逾800點 穿兩萬八
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李國能據報拒出任獨立檢討委員會主席
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【輪證贏家】高位穿頭破腳成立
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