港股直擊 即巿股評

擔心武漢肺炎疫情擴散，加上穆迪降香港長期信貸評級，港股連跌兩日，累插1071點，成交增至1328.4億元。

北水轉淨走，由上日流入的8.6億元，轉至淨走7584萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

全日最多淨入個股為中行(03988)，獲2.59億元淨買；但中信証券(06030)錄1.74億元淨沽，農行(01288)與建行(00939)分別有1.6億和6013萬元淨沽。

美團(03690)全日有2.09億元淨買；小米(01810)也有1.63億元內地資金掃入；中芯(00981)、舜宇(02382)及中興(00763)全日分別有1.43億、1.29億和1032萬元北水流入；但遭主席馬化騰減持的騰訊(00700)，全日有4.2億元淨沽，也是最多內地資金淨走個股。

其他較多北水淨入個股包括海底撈(06882)，今日有5889萬元淨流入；連跌六日的吉利(00175)，全日也有3775萬元淨買。

另外，融創(01918)則有1.2億元淨沽；東陽光藥(01558)則有3748萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、建行、美團、中芯、小米、吉利、信証、舜宇及中行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、小米、中興、東陽光藥、中芯、建行、農行、海底撈及吉利。