港股直擊 即巿股評

武漢肺炎疫情升級，加上評級機構穆迪將香港長期信貸評級，由「Aa2」下調至「Aa3」，港股受利淡因素夾擊下重挫，蒸發今年以來升幅。

恒指低開346點，即穿10天線(約28662點)，甫開跌幅縮至303點，見28492點全日高，之後跌幅持續擴大，穿20天線(約28427點)，上午最多跌680點，中午跌659點，午後愈跌愈多，曾插815點，低見27980點。恒指收報27985點，挫810點或2.8%，連跌兩日累瀉1071點或3.7%，創去年12月24日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達81%；上升股份比例19%。

國企指數報11062點，跌268點或2.4%。國指兩日瀉449點或3.9%。

大市成交額1328.4億元，為去年11月26日以來最高。「滬深港通」南向交易明起暫停。

即月期指收市跌794點或2.77%，報27901，低水84點。

滬指挫1.41%；深成指挫1.46%。

50隻藍籌全線向下，騰訊(00700)遭馬化騰減持，股價跌2.7%；友邦(01299)插3.4%；吉利(00175)挫5.3%，連跌第六日；萬洲(00288)挫4.9%；石藥(01093)跌0.9%已屬表現最好藍籌。

焦點板塊

本地股：評級機構穆迪昨日把香港長期信貸評級由「Aa2」下調一級至「Aa3」後，今日再相應調低滙豐銀行、恒生銀行(00011)、港鐵(00066)及按揭證券公司評級，滙控(00005)跌1.3%；恒生跌2.3%；港鐵跌1.4%。另外，東亞(00023)跌2.8%；中銀香港(02388)跌2.8%。本地地產股亦受壓，恒隆地產(00101)中午公布去年純利按年下跌24%，股價挫4.4%；長實集團(01113)跌2.7%；新世界發展(00017)跌3.4%。收租及零售股方面，九倉置業(01997)跌4.2%；新地(00016)跌2.7%；希慎(00014)挫4.9%；嘉里(00683)挫4%；周大福(01929)挫3.4%；利福國際(01212)挫3.8%；莎莎(00178)挫4.9%。

保險股：A股下挫，加上擔心武漢肺炎擴散，令賠償個案增加，內地保險股全線下跌。昨日創新高的平保(02318)吐4.3%；新華保險(01336)插5.6%；眾安(06060)挫6.4%；國壽(02628)插半成；太平(00966)跌5.2%；太保(02601)跌4%；財險(02328)跌3.6%；人保(01339)跌3.4%。

濠賭股：武漢肺炎疫情升級，市場續憂打擊濠賭股農曆新年旺季表現，板塊續受壓，銀娛(00027)跌3.6%；金沙中國(01928)跌3.2%；永利澳門(01128)跌4.8%；澳博(00880)跌4.3%；美高梅中國(02282)插6.2%；新濠國際(00200)跌4.3%。

內需股：昨日已受疫情打擊，今早進一步受壓。餐飲股方面，海底撈(06862)挫4.2%；周黑鴨(01458)挫4.2%；九毛九(09922)創新低，收市跌3.4%。線上消費概念的美團(03690)、同程藝龍(00780)和貓眼娛樂(01896)分別挫4.3%、7.2%和5.8%。影業股方面，歡喜傳媒(01003)挫4.1%；IMAX中國(01970)挫2.8%；阿里巴巴影業(01060)挫7.1%。另外，高鑫零售(06808)插7.7%。

內房股：人民幣兌美元離岸價(CNH)穿6.9水平，最新報6.9094，重資產內房下挫，碧桂園(02007)挫4.1%；華潤置地(01109)跌4.5%；龍湖(00960)挫4.2%；融創(01918)挫4.8%；龍光(03380)跌4%。世房(00813)、新城發展(01030)、旭輝(00884)和奧園(03883)挫逾半成。

焦點股份

新東方在綫(01797)：股價低開高走，曾飆14.8%，創上市新高後回順，收市升3.7%。集團中期虧損7128.2萬元人民幣。期內收入增長18.76%，毛利增長12.8%。

BBI生命科學(01035)：股價創年半高，收市升10.3%。集團獲LJ FUTURE LTD私有化，每股作價3.5元，較BBI生命科學停牌前溢價約為16.28%。

新股：3隻新股掛牌， INFINITY L&T(01442)收報0.34元，較招股價高9.6%，不計手續費，每手賺300元；中關村科技租賃(01601)收報1.52元，與招股價持平；GHW International(09933)全日潛水，收報0.35元，較招股價低31.4%，不計手續費每手蝕640元。

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