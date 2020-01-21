即巿股評 港股直擊

隔晚美股假期休市，但喺幾個負面消息夾擊下，港股半日重挫逾2%，穿頭破腳走勢之下，只恐怕港股將繼續向下尋找支持。恒指裂口低開346點，開市後跌幅一度收窄至303點見半日高位28492點，其後沽壓愈嚟愈大，接近中午一度急插680點，見過半日低位28115點。恒指中午報收28136點，跌659點；國指則報收11062點，跌268點。

以為大市喺20日線(28434點)會有啲支持，誰知裂口低開即叩此關，其後更顯著跌穿嫌失守，睇嚟大市好大機會先試二萬八點心理關口，再向下考驗250日線(27695點)。港股今日主要被三大負面因素夾擊，武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，市內有15名醫護人員確診感染，即係話呢種病毒證實會人傳人，而疫情更擴散至多個省市，喺春運高峰期間，恐怕疫情進一步擴散，香港失守係遲早問題。除咗中國境內，東南亞其他國家，包括日本及南韓亦有發現個案，武漢肺炎實在不能睇少，尤其係經歷過2003年沙士之痛，若香港政府不好好把關，喺人口高度密集嘅香港，一旦疫情擴散都咪話唔大鑊，魚缸嚇到腳軟亦係人之常情。

除咗武漢肺炎疫情擴散之外，評級機構穆迪調低香港信貸評級，從「Aa2」下調至「Aa3」，評級下調主要係香港體制跟政府管治能力有問題，而穆迪亦指香港政府喺自治權方面制約比先前想像更大。其實穆迪調低咗香港信貸評級，最麻煩係會直接影響到借貸成本，所以內房股呢啲極度依賴借貸嘅板塊，今日跌到hihi。至於穆迪講到明係基於政府管治能力而調低評級，今次呢個政府都無得抵賴。可惜政府點樣辦事，大家有目共睹，一日政府領導班子仍然死性不改，香港都轉運都難。

上述兩個負面因素足以令港股作出較深度回吐，呢個時候重磅騰訊(00700)仲要加多腳，據SDI資料顯示，主席馬化騰喺上星期連續四個交易日，一共減持500萬股，每股作價398.1元至401.4元，套現20億元。缸邊友口痕話主席等錢過年，講笑咁講邊個要成20億過年，不得不佩服主席沽貨捕足倒近期高位，要沽咁大log貨都仲沽倒靚價，可以算得上係高手。記得2018年大股東南非主權基金以均價405元減持後，至今都未見番呢個位，整咗個叫南非頂出嚟，家陣主席400元左右減持，又多咗個主席頂，呢個頂加埋威力係白金級。其實喺走勢上，騰訊400至420係一個巨型蟹貨密集區，阻力唔嘢少，由320元延伸至400元升浪，嚟到呢個區域掉頭調整亦係預期之內，本身阿Man都係話呢轉400元目標好去到好盡。短線20日線387元支持今日失守，好可能要持續調整下試370元水平較強力支持，想撈貨真係唔使急。同埋唔少粉絲都問騰訊跟阿里(09988)兩者如何取捨，好老實阿Man認為阿里今年有買貴，冇買錯，贏面高過騰訊，識揀都係阿里睇高一線。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)