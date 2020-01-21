港股直擊 即巿股評

武漢肺炎疫情升級，加上評級機構穆迪將香港長期信貸評級，由「Aa2」下調至「Aa3」，港股今早見近兩周低。

恒指低開346點，即穿10天線(約28691點)，甫開跌幅縮至303點，見28492點半日高，之後跌幅持續擴大，穿20天線(約28441點))，曾插680點，見28115點，創1月8日以來新低。恒指中午收報28136點，跌659點或2.3%，已蒸發今年累積升幅，大市成交額683.44億元。

國企指數報11062點，跌268點或2.4%。

A股亦受壓，滬指半日挫1.04%；深成指跌0.95%。

藍籌股方面，騰訊(00700)遭馬化騰減持，半日跌2.8%；友邦(01299)跌3.4%；吉利(00175)挫4.7%，連跌第六日；恒隆地產(00101)今日公布業績，半日跌3.7%。50隻藍籌僅舜宇(02382)升0.3%。另外石藥(01093)無起跌。

焦點板塊

保險股：A股下挫，加上擔心武漢肺炎擴散，令賠償個案增加，內地保險股全線下跌。昨日創新高的平保(02318)吐2.8%；新華保險(01336)插5.8%；眾安(06060)挫4.6%；國壽(02628)插半成；中太平(00966)跌4.5%；太保(02601)跌3.1%；財險(02328)跌2.2%；人保(01339)跌1.8%。

濠賭股：武漢肺炎疫情升級，市場續憂打擊濠賭股農曆新年旺季表現，板塊續受壓，銀娛(00027)跌3.5%；昨日急挫6%的金沙中國(01928)跌2.5%；永利澳門(01128)跌4.4%；澳博(00880)跌4.1%；美高梅中國(02282)插6.5%；新濠國際(00200)跌5.8%。

內需股：昨日已受疫情打擊，今早進一步受壓。餐飲股方面，海底撈(06862)挫3%；周黑鴨(01458)挫3.8%；九毛九(09922)創新低，半日跌2.5%。O2O消費概念的同程藝龍(00780)和貓眼娛樂(01896)分別挫5.4%和4.5%。影業股方面，歡喜傳媒(01003)挫4.8%；IMAX中國(01970)挫3.7%；阿里巴巴影業(01060)跌半成。

焦點股份

新東方在綫(01797)：股價低開高走，創出上市新高，半日飆13.2%。集團中期虧損7128.2萬元人民幣。期內收入增長18.76%，毛利增長12.8%。

BBI生命科學(01035)：股價創年半高，半日升8.6%。集團獲LJ FUTURE LTD私有化，每股作價3.5元，較BBI生命科學停牌前溢價約為16.28%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。