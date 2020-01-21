港股直擊 即巿股評

真係「好嘅唔靈醜嘅靈」，好日都唔會睇中「穿頭破腳」，噚日打個[下半part]出嚟嗰時，隻腳都仲爭10幾點，但都力勸搵個位走咗隻恒指牛(50075)，那怕要輸手續費，甚至係輸多幾格。

然而，臨收市前大市再度下行，最終連嗰10幾點都無埋，「穿頭破腳」最告誕生；或者再加埋噚晚Moody's講話下調香港評級，所以今朝起身睇電視見到日經都無咩事發生，但港股一完咗個U盤之後就無咗300幾點，戰友Jack即刻whatsapp話：「使唔使低開咁多啊？」隔住個電話都feel到佢燥底，哈哈！

咁大個裂口低開，10天線(28700點)同20天線(28446點)已告失守，開市後半個鐘頭內，恒指進一步下行至一度跌逾500點，至10點12分止，恒指最低見28237點，牛熊證街貨圖上見首五層牛證街貨全數死亡。

而噚日估計可能噚日有資金見大市急插，於是就打算入隻貼價牛，務求博今日一開市就反彈，那怕只係反彈一下，總之一開市佢彈然後沽貨，咁就可以喺新年前快手撈多筆。

但去到呢到，我估大家都可以想像得到，近牛嘅街貨如是者就會變多又重，再加上「穿頭破腳」成立嘅話，向下挫落去亦唔出奇(根本就係咁樣玩嘅)。結果今日開市先跌300點，再進一步跌500點，近牛連少少報仇嘅機會都無，嗰五層被殺嘅牛證當中，既有重貨區，亦有最多新增街貨區，都係嗰句：「根本就係咁樣玩嘅」。

依家10點17分，牛證街貨最貼價已經落去到28200至28299點，呢度暫見有322張期指；熊證街貨層最貼價嘅仍然都係29100至29199點，有相當於281張期指。如果你話：「個市都跌咗咁多，點都要反彈啦？」真係唔好咁諗住，第一，日線圖未見有技術指標有條件作鐘擺反彈；第二，恒指現價同熊證嘅距離就等同我(喺香港)同我舅父Eric(仲喺美國，今日返)嘅距離一樣，若然大戶要繼續殺街貨嘅話，就更係取易不取難啦。返轉頭再loop，就係資金博反彈再追近牛嘅話，如是者就會繼續儲肥啲牛證，到聽日近牛儲到變成肥牛嘅話，你話殺唔殺埋佢？

「咁係咪呢個時候開淡倉嚟追殺啲預計會出現嘅肥牛呀？」又唔係話唔可以，不過仲有四日就大年初一，年三十嗰日仲要得返半日市，即係話依家就得返3.5個交易日就放假，大陸仲要放春假，春成個星期有多，呢個時候開淡倉若然遇上收爐嘅話，咪又係盞搞。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家