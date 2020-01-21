港股直擊 即巿股評

評級機構穆迪將香港長期信貸評級，由「Aa2」下調至「Aa3」，加上市場憂慮內地新型冠狀病毒迅速擴散，港股今早瀉逾五百點。

恒指低開346點，報28449，開市後跌幅一度收窄至303點，高見28492；之後沽壓驟增，暫時見最多插558點，報28237點，跌穿廿天線(28441點)。

國企指數急挫196點，報11134。

內地股市跌幅較細，上證指數報3073，跌21點或0.71%。

保險股跑輸，友邦(01299)曾插3.7%；平保(02318)亦挫近3%。

新經濟股亦受壓，騰訊(00700)遭主席馬化騰減持，最新挫1.9%；阿里巴巴(09988)跌1.5%；美團(03690)挫3.6%；小米(01810)亦挫3.2%。

濠賭股昨日捱沽，今早未止跌，銀娛(00027)挫逾3%；金沙(01928)挫2.7%。

航空股繼續捱打，南航(01055)、國航(00753)及東航(00670)挫近4%。酒店及出行類股續跌，同程藝龍(00780)再挫半成。

藥股相對硬淨，石藥(01093)升0.1%；昨日急升近兩成的東陽光藥(01558)升1.2%；白雲山(00874)升2.1%；中國中藥(00570)升近4%。

恒隆系今日放榜，恒隆地產(00101)現挫3.7%，暫為表現最差藍籌。