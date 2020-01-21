熱門：

今日 10:08 港股直擊 即巿股評

港股插558點 武肺震散多板塊 藥股逆市穩

放大圖片

評級機構穆迪將香港長期信貸評級，由「Aa2」下調至「Aa3」，加上市場憂慮內地新型冠狀病毒迅速擴散，港股今早瀉逾五百點。

恒指低開346點，報28449，開市後跌幅一度收窄至303點，高見28492；之後沽壓驟增，暫時見最多插558點，報28237點，跌穿廿天線(28441點)。

國企指數急挫196點，報11134。

內地股市跌幅較細，上證指數報3073，跌21點或0.71%。

保險股跑輸，友邦(01299)曾插3.7%；平保(02318)亦挫近3%。

新經濟股亦受壓，騰訊(00700)遭主席馬化騰減持，最新挫1.9%；阿里巴巴(09988)跌1.5%；美團(03690)挫3.6%；小米(01810)亦挫3.2%。

濠賭股昨日捱沽，今早未止跌，銀娛(00027)挫逾3%；金沙(01928)挫2.7%。

航空股繼續捱打，南航(01055)、國航(00753)及東航(00670)挫近4%。酒店及出行類股續跌，同程藝龍(00780)再挫半成。

藥股相對硬淨，石藥(01093)升0.1%；昨日急升近兩成的東陽光藥(01558)升1.2%；白雲山(00874)升2.1%；中國中藥(00570)升近4%。

恒隆系今日放榜，恒隆地產(00101)現挫3.7%，暫為表現最差藍籌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads