港股直擊 即巿股評

上周恒指走勢持續強勁，在強勢科技股帶動之下，曾創出29149點的近8個月高位，最終上周五亦於29000點關口之上收市。恒指相關產品需求持續活躍，不論是恒指牛證或熊證都有投資者留意，但當中發現了一個有趣的現象，就是不同投資者所選擇的條款十分兩極，部份進取的投資者一如以往追逐一些貼價的產品，因為貼價牛熊證提供的槓桿較高，投資者利用貼價證作短線的部署，此時投資者就要特別留意市況的變化，隨時調整倉位及轉倉，當中見到恆指牛證及熊證都有資金流入貼價的產品。

相反，市場亦有另一現象值得分享，就是見到部份投資者留意一些收回價非常遠的產品，從恒指牛熊證需求及街貨分布圖中看到收回價27000點附近的牛證近日有資金流入，而且累積到一定的街貨，另外，上周初亦有資金流入收回價30600點附近的熊證，這兩款產品都跟當時恒指現貨有近2000點的巨大距離，可能是一般投資者較少留意的條款，為甚麼會有投資者留意收回價這麼遠的產品呢？

假若投資者是希望緊貼指數走勢，但又想盡量減低收回風險，極遠收回價的牛熊證不失為一個好選擇。由於牛熊證較不受時間值損耗以及引伸波幅變化的影響，對沖值接近1，此特性可發揮到緊貼指數走勢的作用。雖然是收回價較遠，但只要面值處0.25元以下，仍可保持其敏感度，即一隻換股比率10,000兌1的牛熊證，不論是貼價或遠收回價，只要面值是0.25元以下，都是期貨每變動約10點，產品價格理論上會變動1格。另一方面，較遠收回價可減低收回風險，產品在短時間內被收回的風險相對較低。槓桿方面雖然不是最吸引，而價格較高（因為內在值較高），但權衡成本及效益後亦是一些投資者的選擇。

投資者在選擇這類收回價較遠產品的時候，跟平常篩選產品的邏輯是一樣的，先根據自己可承受程度決定收回價，然後在相若收回價的產品中挑選槓桿較高以提高值博率，同時避免街貨偏高的產品。正所謂百貨應百客，市場上有不同風險胃納的投資者，發行商會發行不同收回價、條款的產品以滿足投資者的需求。高盛積極維持產品平台的闊度，在各個收回水平均有產品可供選擇。投資者如希望留意收回價較遠的恆指牛熊證，看好可留意當中的恆指遠牛(65636) (收回價26994點)，看淡則可留意恒指遠熊(59331)(收回價30,688點)，這都是近期較多資金留意的遠價收回區域產品之中，槓桿較突出的選擇。雖然這類遠收回價的產品成交量一般不大，但投資者不用擔心，其實只要留意發行商是否積極為產品報價，有沒有為產品提供窄的買賣差價以及足夠的買賣數量，若發行商積極報價，投資者仍能隨時買賣，不用怕買入之後走不到貨。

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