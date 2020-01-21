港股直擊 即巿股評

武漢肺炎已擴散至內地多個省市，昨日拖累多個板塊下挫，大市短期或下試10天線以下水平。

國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球經濟增長預測至3.3%，消息利淡歐洲股市，泛歐指數周一收市由早前的紀錄高位回軟，歐洲Stoxx 600指數收市跌0.14%，報423點；英股和法股分別跌0.3%和0.36%，報7651點和6078點；德股則升0.17%，收報13548點。

美國股市則因假期休市；金價窄幅靠穩，國際油價見「三連升」。

IMF公布，中國今年經濟增長預測由去年10月時的5.8%，上調至6%，明年經濟增長預測為5.8%。IMF表示，中國經濟增長放緩主要是由於進行結構轉型所致，從外需主導型，轉為內需驅動型。至於全球今明兩年經濟增長預測分別輕微下調至3.3%和3.4%。基金組織分析指，受製造業活動數據上揚、寬鬆貨幣政策、中美解決貿易戰取得進展、英國無協議脫歐風險減少等因素帶動，國際市場情緒得到提振，但全球宏觀經濟數據出現轉折點，即使出現穩定的跡象，但全球經濟增長前景仍保持疲弱。

中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，已擴散多個省市，包括北京、上海、深圳及珠海。內地確診個案，累積增至218宗，其中有4人死亡。疫情亦肆虐多國，泰國、日本及南韓都有病例。世界衛生組織表示，今個星期三會在日內瓦召開緊急專家委員會會議，評估中國的新型冠狀病毒疫情，是否構成國際緊急事件。

評級機構穆迪將香港政府長期信貸評級，由「Aa2」下調至「Aa3」，評級展望由「負面」調整至「穩定」。穆迪指出，下調評級主要反映香港的體制及治理實力， 低於先前的預估，政府缺乏切實的計劃，解決香港的政治、經濟及社會問題，可能反映在體制自治權方面的制約，比先前估計的更大。

即月恒指夜期收報28681點，跌14點，低水115點。恒指昨日以全日最低的28795點收市，跌260點或0.9%。留意短期會否跌穿10天線約28740附近水平，下一個重要支持參考20天線約28500點附近。

焦點股份

騰訊(00700):主席馬化騰逾兩年來首次減持騰訊股份。聯交所資料顯示，馬化騰在上星期二至五，連續4日合供減持500萬股騰訊股份，作價介乎398.1至401.4元，套現19.96億元。減持後，馬化騰持有騰訊股權減至8.53%。

安東油田服務(03337)：公布截至去年12月底止，第四季新增訂單20.06億元人民幣，按年飆升3.71倍。其中，中國市場新增訂單按年飆升1.76倍；伊拉克新增訂單約12.48億元，飆升86.29倍。

雅各臣科研製藥(02633)公布，建議將其品牌保健護理業務分拆，並尋求於聯交所主板獨立上市。

杉杉品牌(01749)發盈利警告，預期2019年度股東應佔純利下降70至90%。

中國海外宏洋集團(00081)公布，預期截至去年底止，全年盈利將很有可能按年增加不少於60%；2018年同期盈利24.27億元。

廣發証券(01776)預期，截至去年底止，全年盈利按年增長66.5%至76.5%；

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)今日公布截至去年12月底止全年業績。

維達國際(03331)今日亦公布全年業績。