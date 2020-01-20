今日 21:03
即巿股評
港股直擊
中生製藥(01177)站於多條主要均線上，並剛突破上升三角形阻力，近價蟹貨少，料升勢未完。EJFQ勢頭能量正面，於2019年3月6日發出長線綠燈，至今升76.3%。
信報投資研究部
立即試用EJFQ 盡覽獨家內容
美銀：濠賭股估值蓄勢躍升
今日信報
4警遭私了浴血 劉頴匡涉煽動被捕
期指短線料難直奔三萬大關
陳檬
｜
今日信報
洞爺湖畔——被困與自由
新股女王
｜
今日信報
人口問題比中美角力更艱巨
辛思維
｜
今日信報
3至4間虛銀首季試業
StartupBeat
失眠．抑鬱．腦磁激
吳桂生博士｜ 信健康
【私銀觀】中國經濟下行壓力緩
胡一帆
｜
財富管理
港連續10年成全球樓價最難負擔 不吃喝20.8年
香港財經 ｜ 今日 11:32
【盤房來料】武漢肺炎疫情擴散 受影響板塊避之則吉
港股直擊 ｜ 今日 13:23
馬化騰逾兩年首次減持騰訊 套現20億
港股直擊 ｜ 今日 18:00
恒指突倒跌 中移動曾飆5.7% 大摩跳升評級及目標價
港股直擊 ｜ 今日 09:48
滙控傳擬關閉逾10家英國分行
國際財經 ｜ 今日 12:44
記者身份證置鏡頭前 郭嘉銓:警員不知對方身份
時事脈搏 ｜ 今日 10:28
BT和沃達豐傳擬致函英首相 籲勿禁華為
國際財經 ｜ 今日 10:47
本港最新失業率升至3.3% 逾兩年半高
香港財經 ｜ 今日 16:42
中移動去年12月上客量加快
港股直擊 ｜ 今日 10:09
港股午後挫逾兩百點 內地餐飲股捱沽
港股直擊 ｜ 今日 14:03
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞