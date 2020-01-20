重要通告 港股直擊

杉杉品牌(01749)發盈利警告，預期2019年度股東應佔純利下降70至90%。

該公司表示，盈利下跌主要由於中國經濟及內需增長放緩，集團人員工資及裝修等各項經營成本的增加所致。