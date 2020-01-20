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今日 18:10 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入降至8.6億 買建行沽吉利

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擔心新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，港股連升兩個交易日後，收市倒跌260點，成交再破千億，達1115.99億元。

北水流入縮減，由上周五的14.8億元，降至8.6億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為全日最多北水淨入個股，今日錄3.42億元淨買；中行(03988)也錄2.56億元淨入；但盤中曾創新高的平保(02318)，全日錄1.62億元淨走。

騰訊(00700)全日錄2.83億元淨買；中芯(00981)有1.88億元淨入；小米(01810)、美團(03690)及中興(00763)分別有1.03億、1.01億和5170萬元淨買。

今日升幅最大藍籌中生製藥(01177)，全日有9417萬元淨買；藥明生物(02269)則錄9328萬元淨入；但全日勁升19.4%的東陽光藥(01558)，全日有1.85億元淨沽。

吉利(00175)為全日錄得最多淨沽個股，全日有3.19億元淨沽；融創(01918)則2.07億元淨走；銀娛(00027)與配股的世房(00813)全日也錄1.79億和2785萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、小米、騰訊、中芯、吉利、建行、平保、中行、中生製藥及世房。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為東陽光藥、騰訊、小米、中芯、銀娛、平保、融創、藥明、中興及美團。

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