港股直擊 即巿股評

上周五晚美國三大指數再創新高，推動港股今早創近八個半月高，不過內地武漢肺炎憂慮發酵，港股破位後見回吐壓力。

恒指高開112點，甫開曾升118點，見29174點，創近八個半月高，之後回吐，上午倒跌最多140點，復失兩萬九，中午跌113點，午後穿上午低位，愈跌愈多，收市競價時段嘜至全日低。恒指收報28795點，跌260點或0.9%。大市今日下跌股份比例為六成；上升股份比例為四成。

國企指數報11331點，跌88點或0.8%。

大市成交額1115.99億元，為1月14日以來最高。

即月期指收市報28695，跌370點或1.27%，低水101點。

滬指收市升0.66%；深成指升1.47%。深圳創業板指數以全日最高位收市，升2.57%，報1982點創三年新高。

美國市場今晚假期休市。

藍籌股方面，友邦(01299)挫2.1%；騰訊(00700)跌0.8%；吉利(00175)挫4.4%，連跌5日；申洲(02313)創新高後倒跌2.9%；神華(01088)去年煤電銷量齊跌，股價挫2.4%；平保(02318)開報101元創新高，收市倒跌0.9%。相反，國壽(02628)盈喜，逆市升0.9%；港交所(00388)獲中金升目標至全城最高，股價升0.1%。

焦點板塊

醫藥股：逆市走高，中生製藥(01177)創逾一年半高，收市升4.9%；石藥(01093)旗下三產品帶量採購擬中選，股價升1.4%；翰森製藥(03692)創新高，收市升3.1%；東陽光藥(01558)三款產品中標帶量採購，急飆19.4%；信達生物(01801)創新高，收市升2.7%；中國中藥(00570)升8.2%；藥明康德(02359)和藥明生物(02269)創新高，收市升1.8%和0.2%。

航空股：北京和深圳分別首次確診武漢肺炎病例，擔心疫情擴大，航空股齊捱沽，國航(00753)插7.1%；南航(01055)挫5.1%；東航(00670)挫5.8%；國泰(00293)跌2%；北京首都機場(00694)跌2.5%。

濠賭股：新年旺季前武漢肺炎疫情擴散，板塊急吐。金沙(01928)插5.9%；銀娛(00027)遭大和降評級，急跌5.4%；美高梅(02282)挫6.5%；永利(01128)挫5.3%；澳博(00880)跌6.4%；新濠(00200)跌3.5%。大和發表報告，料今年澳門貴賓廳博彩收入下滑，但中場收入仍有增長。

內需股：疫情憂慮下另一跑輸板塊，餐飲股遭拋售，周黑鴨(01458)挫4%；呷哺呷哺(00520)挫5.4%；海底撈(06862)挫半成；九毛九(09922)插6.7%。O2O消費概念的同程藝龍(00780)和貓眼娛樂(01896)分別挫8.8%和9.9%。影業股沽壓亦重，歡喜傳媒(01003)挫9.9%；IMAX中國(01970)挫4.3%；阿里巴巴影業(01060)跌3.4%。

焦點股份

世茂房地產(00813)：復牌挫7.8%，報29.6元，成交額60.59億元。集團配售1.58億股，相當於擴大後股本4.57%。每股配售價29.58元，淨集資所得的46.38億元將用於項目開發、償還債務及一般營運資金。

H&H(01112)：股價高開低走，收市跌2.8%。大和發表報告指出，H&H營養補充劑產品食正內地對相關升級，但新產品廣告開支持續增長，加上澳洲營養補充劑業務仍弱，故將目標價由47元降至45.3元，但維持「買入」評級不變。

凌銳控股(00784)：股價瀉55.2%，為表現最差港股。集團控股股東、主席兼執行董事李劍明上周五於公開市場以平均價每股2.6元出售1000萬股，持股降至約66.61%。

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