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今日 13:23 港股直擊 即巿股評

【盤房來料】武漢肺炎疫情擴散 受影響板塊避之則吉

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上周五美股第N次創新高，上星期更創下自去年8月以嚟，一周最大升幅，今日港股亦順勢高開，不過今晚美股假期休市，而香港呢邊嘅缸邊友又係農曆年長假期前提早收爐，喺獲利回吐下，港股先升後回，中午跌逾百點，二萬九關再一次得而復失。

恒指高開112點，最多升118點，見29174點半日高位，創新八個半月高，不過始終年近歲晚，長假期前缸邊友鎖定利潤，計數埋年，獲利沽盤增加下，大市掉頭向下，最多跌140點，見28916點半日低位，二萬九失守企唔住。中午恒指報收28942點，跌113點；國指報收11401點，跌18點。

上周阿Man已表示，臨近春節長假期，即使對後市仍有信心睇好，都係審慎些少好，即使唔減磅，呢段時間都唔好再加碼，當然有糊食就食咗先，有錢落袋過番個肥年。尤其今日大部份重磅股見回落，好似騰訊(00700)跟友邦(01299)分別跌0.2%及1.4%，反映大市喺現水平開始要抖氣。而平保(02318)一開市衝破百元大關，見過101元新高，半日報收99.7元，又開咗枝陰燭出嚟，收市唔上番去101元，平保隨時亦要刹車暫停前進。除咗呢幾隻重磅高位有回吐，申洲(02313)創新高後倒跌2.2%，吉利(00175)亦跌3.6%。

至於發咗盈喜嘅國壽(02628)，半日升2%，又係企唔住喺高位22.85元。人哋平保創新高，國壽仍然較歷史高位接近50元差咗一大截，落後平保幾十條街，呢個亦係阿Man呢幾年以嚟，只推平保，而冷待國壽嘅原因。今次國壽發完盈喜都係得咁嘅表現，睇嚟國壽想追番上平保嘅步速都幾難。

新一輪帶量採購藥品已有結果，醫藥股今日逆市高走，阿Man愛股之一嘅中生製藥(01177)，半日升5.1%，暫時股價升穿咗12元，應該仲有機會挑戰14元，有貨唔使太急走。另一龍頭石藥(01093) 旗下三產品帶量採購擬中選，半日升2.1%。而阿Man之前睇好有機會今年晉身藍籌股嘅醫藥巨無霸翰森製藥(03692)創新高，半日升7.4%，破頂後進入無阻力區，當然企穩30元樓上更穩陣。其他醫藥股亦全線上升，藥明孖寶，藥明康德(02359)跟藥明生物(02269)齊創新高，半日升2.2%和0.6%。

武漢肺炎疫情擴散，北京跟深圳分別首次確診病例，投資者擔心疫情擴大，航空股跟濠賭股半日跌勢較為顯著。十幾年前沙士肆虐嘅慘痛經歷記憶猶新，又難怪缸邊友咁擔心，較受疫情影響嘅板塊，呢期都係避之則吉。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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