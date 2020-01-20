港股直擊 即巿股評

美股上周五晚尋頂，三大指數再創新高。不過港股今早破位後見回吐壓力。

恒指高開112點，甫開曾升118點，見29174點，創近八個半月高，之後回吐，倒跌最多140點，見28916點半日低，復失兩萬九。恒指中午收報28942點，跌113點或0.4%，大市成交額641.53億元。

國企指數報11401點，跌18點或0.2%。

A股半日靠穩，滬指升0.43%；深成指升0.98%。

藍籌股方面，友邦(01299)挫1.4%；騰訊(00700)跌0.3%；吉利(00175)跌3.6%；申洲(02313)創新高後倒跌2.2%。相反，平保(02318)開報101元創新高，半日升0.2%；國壽(02628)盈喜，半日升2%；港交所(00388)獲中金升目標至全城最高，半日升0.1%。

焦點板塊

醫藥股：逆市走高，中生製藥(01177)創逾一年半高，半日升5.1%；石藥(01093)旗下三產品帶量採購擬中選，半日升2.1%；翰森製藥(03692)創新高，半日升7.4%；東陽光藥(01558)3款產品中標帶量採購，半日飆20.1%；信達生物(01801)創新高，半日升1.9%；中國中藥(00570)升6.9%；藥明康德(02359)和藥明生物(02269)創新高，半日升2.2%和0.6%。

航空股：北京和深圳分別首次確診武漢肺炎病例，擔心疫情擴大，航空股齊捱沽，國航(00753)插7.2%；南航(01055)挫5.6%；東航(00670)挫5.1%；國泰(00293)跌2.2%；北京首都機場(00694)跌2.3%。

濠賭股：新年旺季前武漢肺炎疫情擴散，板塊急吐。金沙(01928)插半成；銀娛(00027)跌4.3%；美高梅(02282)挫半成；永利(01128)挫5.1%；澳博(00880)跌5.6%；新濠(00200)跌1.6%。大和發表報告，料今年澳門貴賓廳博彩收入下滑，但中場收入仍有增長。

焦點股份

世茂房地產(00813)：復牌半日挫7.3%，報29.75元，成交額54.66億元。集團配售1.58億股，相當於擴大後股本4.57%。每股配售價29.58元，淨集資所得的46.38億元將用於項目開發、償還債務及一般營運資金。

H&H(01112)：股價高開低走，半日跌2%。大和發表報告指出，H&H營養補充劑產品食正內地對相關升級，但新產品廣告開支持續增長，加上澳洲營養補充劑業務仍弱，故將目標價由47元降至45.3元，但維持「買入」評級不變。

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