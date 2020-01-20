港股直擊 即巿股評

大和發表報告，相信澳門新特首上場會有新機會，依然睇好中場收入為主的濠賭股，首選新濠博亞(MLCO)及金沙(01928)。

報告指出，國家主席習近平於上月18至20日出席澳門回歸20周年活動，並監誓賀一誠為澳門新一任特首，於同時市場傳出澳門金管層申請成立以人民幣為主的交易所，大和相信，賀一誠與過往特首不同，料會加快大灣區在澳門融合的角色。

該行續稱，港珠澳橋及機場有望推動訪澳旅客增長，加上非博彩項目落成，同時博彩監管有望加快重組，料有望推動中場收入，估計會有10%增長，但貴賓廳博彩收入會跌2%，因新澳門特首或會收緊反洗錢條例。

因此，大和推介濠賭股行業首選為美國上市的新濠博亞及金沙，維持「買入」評級，當中新濠博亞目標價分別為29.1美元，而金沙目標價則由48元升至49.8元。

同時將銀娛(00027)和美高梅(02282)評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由60.3元升至67.4元，但將美高梅目標價由15.65元降至14.81元。

另外，亦將澳博(00880)評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價由9.4元升至9.7元，也將永利(01128)目標價從18元升至18.9元，續予「持有」評級。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。