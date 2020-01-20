即巿股評 港股直擊

上個星期恒指雖然喺29000點附近徘徊咗好耐，但由於恒指點數始終都同熊證街貨較近；再加上熊證街貨又多，於是揀隻恒指牛(59536)出嚟。誰不知去到下半場嘅時候，恒指都係無乜大變動，所以都抱住個過weekend嘅心態，於是就準備用「收一半，揸一半」嘅方法嚟處理隻(59536)。又誰不知去到臨收市時5分鐘恒指無啦啦抽高，去到U盤更加被隊上到升170幾點收市，若然係收市前見到恒指忽然抽升，然後手快放走隻(59536)，以免夜長夢多時，按臨收市前15分鐘(59536)高低位做過$0.051/$0.046計，平均價就係$0.0485，對比平均買入價$0.036/$0.037，點都有三成賺幅。

落然無走到或者走唔切都無咩事嘅，恒指今早高開112點，開市報29169點，(59536)亦都跟升；至依家10點1分，恒指雖然已經變成升轉跌，但(59536)證價做緊$0.051，比起上星期五(1月17日)收市前15分鐘走嘅仲要多兩至三格，依家走貨亦好似無咩大損失。

睇返今日恒指雖然叫做再次闖進29000點以上水平，但高開低走兼倒跌，不得不令人懷疑佢「真係夠力上？」，保歷加通道同上星期差不多，通道口未見有明顯拓闊，唯正條通道仍然向上斜；而下方SlowSTC(14,3)再次勢下上行到嚴重超買位，兼14RSI都處於超買附近徘徊。點睇，都係同上個星期一樣。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，熊證最貼價嗰五層好明顯見到有一定數量嘅期指張數少咗，即係話啲錢已經離開貼熊。而熊證最貼價嘅係29100至29199點，呢度有相當於450張期指，比上個星期四(16日)走咗成421張期指(今日見嗰粒數係上個星期五嘅，所以對比嘅就應該係上個星期四)。至於牛證嗰邊，28600至28699點就係新增街貨層，呢度有相當於301張期指。

依家10點18分，恒指做緊29043點，跌13點。如果數牛熊兩邊街貨嘅話，其實都差唔多，首三層最貼價牛證街貨有相當於301/676/717張期指；熊證一樣咁數，分別有450/703/699張期指，只係點數上恒指仍然都係靠近熊證街貨層。

照咁數就更係開隻恒指牛啦，但時近農曆新年，過完年假返嚟先至期結，收爐味愈嚟愈重，想追多轉嘅話，恒指牛(50075)，收回價28678點，同現價有逾300點差距，同一收回價中槓桿最高，小注好啦，事關開埋牛熊證搜尋，原來今日有收回價介乎28900至28999點嘅牛證上市，換言之牛證同熊證嘅街貨將會進一步拉近，都唔排除個市就索性唔郁，等儲夠街貨再行動架。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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