重要通告 港股直擊

華潤啤酒(00291)發盈喜，預期於截至2019年底止年度的股東應佔溢利，按年將大幅增加最少30%。2018年度溢利為9.77億元(人民幣．下同)。

公司解釋，有關增幅主要源於實施產能優化所產生的固定資產減值虧損按年減少；效率提升令成本節省；自去年4月29日完成收購喜力中國以來，喜力中國所作出的貢獻；及集團於2018年推行自2017年1月1日起生效的新企業年金計劃，並於2018年錄得就2017年度的員工費用計提一次性撥備約1.17億元，而去年並無計提有關額外撥備。