港股直擊 即巿股評

美股再創新高，港股ADR預示今早可高開，不過本周本港只有四日半市，農曆新年假期氣氛漸濃。

美股三大主要指數上周五收市全線上升，創歷史新高兼收市新高，中美兩國上周簽署首階段貿易協議後，市場樂觀情緒持續。道指連續第五日高收，收報29348點，升50點或0.17%；納指及標普500指數連續第三日高收。總結上星期，道指累升1.82%；納指升2.29%；標普500指數升1.96%。分析指，截至上周五為止，已經公布業績的藍籌，70%優於預期。美國今個星期一是馬丁路德金紀念日，美股休市一日。

道指成分股中，Visa表現最好，股價上日升1.9%，收報204.7美元。Visa早前宣布以53億美元收購金融技術初創公司Plaid。科技股方面，蘋果公司升1.1%；高通急升4.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，普遍上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.23元，較本港上日收市高0.08元；騰訊(00700)ADR收報400.83元，高1.83元；國壽(02628)ADR收報22.05元，高0.05元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.64元，高0.12元；中石油(00857)ADR收報3.96元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.72元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.96元，高0.76元；聯通(00762)ADR收報7.22元，高0.06元；中電信(00728)ADR收報3.21元，高0.01元。

ADR港股比例指數報29117，較上周五恒指收市高61點或0.21%。即月恒指夜期收報29098點，升33點，高水42點。尾市發力升，恒指上周五收報29056，升173點或0.6%。收逾八個月高位。恒指短期阻力參考1月14日高位29149，支持位參考10天線約28721點附近。

焦點板塊

內險股:平保(02318)上周五突升逾4%創新高，留意短期能否升穿100元關。另外，國壽發盈喜，預告去年全年純利將按年增加4至4.2倍，即增加約455.8億至478.59億人民幣，反映盈利最多達592.54億元人民幣，盈利大升主要受惠投資收益。另外，公司執行中國財政部及國家稅務總局的政策，令2018年度應繳交企業所得稅減少約51.54億元人民幣。

焦點股份

石藥集團(01093)：表示集團有3款產品於中國全國藥品集中採購招標中擬中選，包括阿莫西林膠囊、阿奇霉素片及注射用紫杉醇(白蛋白結合型)。該等產品於招標中的擬中選價格均低於其各自於市場的現行售價。然而，本公司認為，該等產品於招標中成功中選將有助提高該等產品的銷量。

東陽光藥(01558)：公布旗下福多司坦片、鹽酸莫西沙星片，以及奧美沙坦酯片，中標第二批國家組織藥品集中採購。該公司表示，隨着上述三個品種藥品價格下降，其在患者中的滲透率提高，藥品銷售量有望大幅上升，市場潛力巨大。

鞍鋼(00347)預料，截至去年底止，全年盈利約16億元(人民幣．下同)，按年下跌八成。