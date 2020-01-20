重要通告 港股直擊

上置集團(01207)公布，獲主席兼行政總裁彭心曠的家人通知，內地公安部門要求彭心曠因個人原因接受調查，並採取了限制措施，無法與其正常聯繫，故彭心曠暫時無法履行其職務。

公司並無就該等措施收到公安部門或任何其他監管、政府或司法機構的任何通知或法律文件。除上述由彭心曠家人提供的訊息外，董事並不知悉任何其他與該等措施有關的資料。

公司稱，該等措施現時對集團的經營或財務狀況是否產生重大不利影響需評估確定。昨日已委任執行董事朱強為代理行政總裁，處理有關職務。