即巿股評 港股直擊

有投行表示，從去年9月開始的價值股（value stocks）和動力股（momentum stocks）大規模輪換還沒有完成，更認為這個轉換至今僅完成四成多。據分析師的觀察，投資者從去年第三季起轉移押注這類對經濟敏感的便宜股份，主要原因是中美貿易摩擦轉趨緩和及經濟狀況的好轉。價值股經歷了多年的低迷之後，也出現更大的吸引力。

無疑，在過去的幾個月，價值型股票的表現一直明顯優於動力型股份。若比較iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF（VLUE）及iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF（MTUM）兩隻不同策略的 ETF 由去年9月至今的表現，前者總回報（Total Return）高達16.3%，而後者僅得9.4%，兩者相差近7個百分點。自從美國聯儲局去年再次改變了貨幣政策方向，三度降息並從新開始擴大資產負債表規模，加上全球其他央行都有繼續「放水」托市的跡象，這個周期性的經濟復甦（intra-cycle recovery）可能並非如坊間想像般那樣脆弱。在寬鬆的貨幣政策的支持下，分析認為投資者將繼續偏向於價值和周期性股票。

常言道：盛極必衰、否極泰來。周而復始，本是循環之理。過去，美股在50s年代有所謂Nifty Fifty的概念（買入及持有大型增長股），認為「有買貴、無買錯」。結果該類股票由70s年代的大熊市至到80s年代長期跑輸股市平均，但到90s年代又再受追捧，直到2000年入再陷入大熊市。所謂：「霧裡雲深不知處，只緣身在此山中」，這個被該投行形容為「十年一遇大輪換」（Once in a Decade）到底可維持多久，要事後才可知道。

最近看到一篇關於內地基金經理的訪間，他歸納了多年來的投資心法只有八個字：「戰戰兢兢，如履薄冰」。事實上，對於很多職業投資者來說，投資決定其實是一個「動態」的過程。從中不斷學習新知識、完善自己的分析框架，然後不斷打破己見，也不拘泥於自己的看法。在這個過程中，不斷思考加入那些更好的股份、板塊，進一步提高組合的回報。就如前輩的投資格言：有智慧不如趁勢；試問人生又有幾個十年﹖而個人的看法是，投資不能獨沽一味，有時要採取中庸之道，拿捏一個平衡的組合，就算是強弱互易，也可以較安心地爭取回報。

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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