即巿股評 港股直擊

中美第一階段貿易協議如期於1月15日在華盛頓簽署，儀式在當地時間早上約11時半於白宮東廳舉行。美國總統特朗普致辭時形容，首階段協議為歷來最大規模，具時代意義，中國未來兩年將增購2000億美元美國商品、農產品、能源產品和服務。特朗普透露，他不久將訪問中國，並表示在完成第二階段協議後，關稅措施就會撤銷。

輪到中國副總理劉鶴發言時，他首先讀出國家主席習近平致特朗普的親筆信，習近平表示，正如他上月20日與特朗普通電話時說，中美達成首階段貿協，有利於中美兩國和世界，顯示兩國完全能在平等及相互尊重的基礎上，通過對話磋商找到有關問題的解決辦法，下一步雙方要落實協議，發揮積極作用，推動中美經貿合作得到更大進展。劉鶴繼而表示，中國企業將根據消費者需求和市場供需關係進口美國農產品，他強調「並不是任何國家想進口多少就可以進口多少，而是要展現出產品的競爭力。」

根據中國財政部發布的協議中文譯本，中方未來兩年於2017年的基數上，增購總值2000億美元的美國商品和服務採購，其中包括320億美元農產品；但劉鶴已表明，美國貨進口數量會視乎市場供需情況，反映在落實貿易條款方面存在變數。事實上，首階段「貿易」協議僅着墨於要求中國增購美國產品，但美方仍維持向中國進口貨加徵關稅，特朗普甚至坦言，在完成第二階段協議之前，美國保留關稅作為與中國談判的籌碼。怪不得中國派遣副總理劉鶴與總統特朗普簽署協議，也許是暗示首階段協議並非完全「平等」。

上周三（15日）本欄指出：中美雙方自去年12月13日達成第一階段貿易協議，直到現在即將落實簽署，港股或恒指至今似乎仍在「享受」着buy on rumor……，老徐仍主觀相信，一直期待的sell on fact效應很大機會隨着中美簽署協議後出現，因此，目前持有的期指short call淡倉，明天（16日）再定去留。

而16日恒指一度從28987的即日高位跌了250點已喘定並反覆回升，到了收市前5分鐘，更以逾83億元的全日第二大成交時段急升約80點，sell on fact曇花一現甚至可能並未正式出現，翌日更以29056點的創去年5月7日以來最高收市水平，連續兩日有逾千億元的大成交額配合，挑戰以至闖入28900至29200點的成交量密集區。

EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五已升至74.8%，突破了15日及7日的72.2%高位，即是較早前與恒指「熊背馳」已解決（resolved）。更必要一提的是，隨着首階段貿易協議完成簽署，相關消息炒作已告一段落，換句話說，老徐一直期待的sell on fact已不會再出現。願賭就要服輸，老徐準備今天（周一）便為28600及28800的兩個short call先行止蝕。

老徐