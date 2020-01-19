今日 19:08
重要通告
港股直擊
石藥集團(01093)表示，集團有3款產品於中國全國藥品集中採購招標中擬中選，包括阿莫西林膠囊、阿奇霉素片及注射用紫杉醇(白蛋白結合型。
石藥另外2款產品(鹽酸克林霉素膠囊及頭孢氨苄膠囊)則未有於招標中成功中選。
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