即巿股評 港股直擊

敏華控股(01999)為內地大型家具生產商，主要製造及銷售沙發、床墊、智能家居、板式傢具、海綿、傢具配件等。近年主打功能沙發，最為人熟悉是「芝華仕」品牌，在行業中擁有競爭優勢。產品除了內銷，亦有出口至北美和歐洲市場。

截至2019年9月底止，中期純利按年上升6.1%至7.06億港元，營業額則升1.9%至55.9億港元。受惠於原材料價格顯著下降，特別是化工產品及真皮，加上人民幣兌美元錄得貶值，提高出口銷售利潤率，期內毛利上升10.6%至19.56億港元，毛利率亦增2.8個百分點至35%。業績雖然增長不多，但已扭轉倒退之勢，加上期內全球經濟增長放緩，而中美貿易戰亦愈發激烈，故整體表現已較預期理想。

期內來自中國市場(包括香港)的銷售增長22.4%，是整個成績表的亮點。敏華於中國擁有2713間店舖，淨增加99間。集團除了專注產銷沙發及床具產品外，亦向高鐵、連鎖影院等商業客戶產銷座椅及其他產品，以擴大收入來源。

北美市場方面，自2019年5月起出口至美國的產品需徵收25%關稅，對集團產生重大影響。期內北美市場的收入下跌23%，其中來自於美國的銷售下降25.6%，來自加拿大的銷售下降33.1%。

派息比率可望回升

為了減輕徵收關稅對收入及毛利率造成的負面影響，敏華已早於2018年6月在越南收購工廠，並於去年8月完成擴建工程。目前已將約70%出口至美國的產能由內地遷至越南，預期今年中可將比率提升到近90%，今後料較少受到美國貿易關稅的影響，進一步吸引出口至美國訂單的回流；同時由於越南工人工資低廉，可減少人工方面的支出。

近年受到越南工廠、重慶工廠及前海項目等影響，敏業的資本開支壓力增加，令派息比率降低；但目前有關項目已陸續完成，加上敏華的淨負債比率由2019年3月底的45%降至9月的37%，預期至2021年比率可進一步降至27%，派息比率有望回升，提高公司的吸引力，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期敏華控股2019、2020及2021年每股盈利為0.425、0.480及0.550港元，給予12個月目標價7.20港元，相當於今年預測市盈率17.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理