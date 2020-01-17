港股直擊 即巿股評

中國去年GDP達標，市場更料首季有望穩中向好，港股全日反覆造好，收市升173點，重上兩萬九關，成交有1113.6億元。

北水流入增加，由上日13.3億元，增加至14.83億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中興(00763)為今日最多北水淨入個股，全日有3.1億淨買；今日急升的小米(01810)，全日也有2.85億元淨入；中芯(00981)則有2.19億元淨入；美團(03690)則1.41億元淨買；微盟(02013)也有9924萬元淨入；騰訊(00700)與金山軟件(03888)分別有3904萬和2976萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)有2.5億元淨買；中行(03988)則有2.43億元淨入；但平保(02318)則有2.38億元淨沽；工行(01398)則1.16億元淨沽。

另外，呷哺呷哺(00520)有2.01億元淨入；石藥(01093)也有1.2億元淨買。

全日錄得最多淨走個股為安踏(02020)，累走3.15億元；敏實(00425)也有1.67億元淨走；比亞迪(01211)全日也錄498萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:小米、中芯、安踏、騰訊、建行、金山軟件、中行、平保、工行及石藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、中興、小米、比亞迪、敏實、呷哺呷哺、美團、騰訊、石藥及微盟。