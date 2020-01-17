港股直擊 即巿股評

美股公司業績對辦，美股三大指數創新高，加上今早內地去年GDP增長符合預期，港股今日收市終於重上兩萬九，收逾八個月高位。

恒指高開105點，甫開曾倒跌69點，見28813點全日低，之後內地公布去年GDP增長符預期，恒指最多抽升218點，見29101點全日高，惟再次升越兩萬九後受壓。恒指中午跌12點。午後早段偏軟，尾市發力升，恒指收報29056，升173點或0.6%。

全日大市成交額1113.61億元，連續六日成交過千億。

中美本周簽署首階段協議，恒指全周升418點或1.5%；連升七周累漲2709點，升幅有10.3%。

國企指數收報11419點，升91點或0.81%，創近八個半月收市高，同樣連升七周。

A股個別走，滬指微升1點，報3075點；深成指收跌0.12%。

中國2019年全年經濟增長6.1%，成功達標，尤其12月工業、投資、消費等經濟指標均呈現明顯改善。隨着中美摩擦階段性緩和及國內政策效應進一步釋放，分析預計，向好態勢在今年將延續，第一季經濟有望延續企穩回升。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1元，報399元；友邦(01299)跌0.8%。本地股跑出，中銀香港(02388)及恒生(00011)均升2.1%；港鐵(00066)、領展(00823)及煤氣(00003)均升1.8%。創科(00669)早段創新高，收升2%。內房股回吐，中海外(00688)跌2.1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：平保(02318)尾段破頂急升，高見99.85元，收升4.3%，居成交金額榜首位；新華保險(01336)升1.9%；國壽(02628)則跌0.7%；重磅內銀以建行(00939)升1.2%表現最好。

醫藥股：第二批帶量採購今日開標，結果將於公示3天後正式發布。石藥(01093)力推的注射用紫杉醇(白蛋白結合型)有望中標，股價午後曾飆7.6%，收升5.1%，為升幅最大藍籌；中生製藥(01177)升3.5%；康哲藥業(00867)升3.3%；百濟神州(06160)升2.8%；藥明康德(02359)和藥明生物(02269)創新高，分別升3.4%和0.5%。

5G概念股：憧憬下月推5G新機，小米(01810)股價創逾一年高，收市勁升8.4%，居成交榜第二位；中興通訊(00763)創近兩年高，收市飆7.3%；富智康(02038)升5.4%；京信通信(02342)大升9.9%。連日急升的中芯國際(00981)再升1%。

燃氣股：中國燃氣(00384)獲滙證予「買入」評級，收市升3.6%；新奧能源(02688)創新高，升2.5%，獲中金上調目標價16%至102元。

焦點股份

新股:今日3隻新股掛牌，成交最旺是驢跡科技(01745)，收報1.9元，較招股價低0.22元或10.4%；佳辰控股(01937)亦全日潛水，以全日最低位的0.335元收市，較招股價0.53元，低36.8%；外牆工程承判商華和控股(09938)表現最好，收報0.8元，較招股價0.5元高出六成，一手5000股賺1500元。

比亞迪(01211)：再度發力曾飆8.8%，收升5.5%，其A股(002594.SZ)一度漲停。內地有報道指，內地純電動車企北汽新能源，正在探討和評估與比亞迪電池合作。

昂納科技(00877)：發盈警料去年純利跌逾五成，收市插8%。

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