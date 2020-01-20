即巿股評 港股直擊

讀者李小姐：「57.2元追入海螺水泥(00914)，請教部署及今年行業前景？」(周五收報57.65元，升2%)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「今年水泥行業淡季不淡，華南及華東的水泥價格之前亦曾創出高位。不過，水泥價格近期略為放緩，臨近農曆新年下需求亦有所回落。基建及內房是水泥的兩大需求來源，前者今年需求並無大增或大減，不過後者銷情不俗之餘，內房企業近期亦有不少集資動作，意味有資金在手可作發展，種種因素都能夠為水泥需求提供支持。海螺水泥在華南擁有不少生產廠房，可望受惠大灣區發展。持有海螺但正在坐貨的投資者不用太擔心，要有心理準備短期有機會跌穿20天線，並下試55元大關，惟中長線可看好。隨著水泥業於2月及3月步入旺季，海螺股價屆時或可上試60元。」

岑智勇 獨立股評人

「近日再有水泥股發盈喜，原因為要產品水泥之銷量及售價上漲。由於早前也出現整個水泥整塊輪流發盈喜的情況，中國近日公布去年1-12月城鎮固定資產投資同比 5.4%，略高於預期5.2%；單在12月，12月單月，固定資產投資按月增長0.44%。 上述數字改善，料可支持建材及水泥板塊向好，海螺水泥亦有望受惠，投資者不用過份擔心。」

羅崇博 信報首席分析員

「海螺水泥是本港上市中質素最好的建材股，淨負債權益比率為-24.3%，基上呈淨現金狀態，股本回報率達26.5%。估值方面亦未算昂貴，預測市盈率及市銷率之區間均略高於中位數0.5及0.8個標準差，較華潤水泥(01313)秤先，亦較另一隻已累積龐大升幅的建材股中國聯塑(02128)吸引。水泥價格去年意外地反覆上升，今年或出現季節性回落，但目前仍因低庫存支撐價格，至於國家今年保增長下加快基建投入，料有利水泥需求，龍頭水泥股仍有望穩中向好，建議持有。」

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