港股直擊 即巿股評

中美簽署首階段貿易協議，成份協議擺明係美國着數晒，中國嗰邊當然唔會認自己蝕底咗，死雞撐飯蓋都要話呢份協議簽咗係為全世界好，而中國商務部前副部長魏建國相信，兩國很快達成第二階段協議。美國喺中美貿易關係佔盡上風，美股又創歷史新高，升到呢啲水平雖然估值已經唔平，但美企業績公布，季績大多數合符預期，甚至好過預期，你又吹佢唔漲，有業績支持高估值，美股照升可也。至於港股都算唔爭氣，幾日都仲係喺二萬九附近就無力再前行，始終臨近假期，個個都爭住食糊袋錢過肥年。

恒指高開105點，其後一度倒跌69點見過半日低位28813點，不過內地公布去年GDP增長6.1%，雖然係29年以嚟增速最慢，但仍符合設定目標6%至6.5%嘅範圍之內，港股再度抽升218點，上到半日高位29101點。可惜二萬九關得而復失，上到29000樓上又見沽壓湧現，令大市急回倒跌。半日恒指報收28870點，跌12點；國指則報11331點，微升3點。

指數權重股騰訊(00700)跟友邦(01299)分別跌0.6%及1.5%，似乎呢一浪騰訊嘅頂部喺400元左右，而友邦去到88元亦要回調整固。不過美國概念嘅創科(00669)則創新高，此前有大行唱好，半日升2.4%。而內需股萬洲(00288)半日升1.6%，但蒙牛(02319)則跌2.8%，不過呢兩隻股份今年料有不俗表現，回吐可能係吸納好機會。

第二批帶量採購今日開標，結果將於三日後正式公布，醫藥股偷步落鑊，可能今次帶量採購嘅降價較預期少。石藥(01093) 力推的注射用紫杉醇(白蛋白結合型)在採購品種內，股價半日升6.2%；另一龍頭中生製藥(01177)亦升3.2%。幾時都話呢兩隻龍頭醫藥股長線有運行，問題係閣下有冇耐性等。

科技股繼續熱炒二線股，小米(01810)升破12元後勢如破竹，難得衝破10元至12元呢個大型蟹貨區，半日再升近半成，睇嚟呢轉可以向住14元目標推進。中興(00763)亦創兩年高位，半日升5.8%，同樣係升破24元後繼續向上，24元為之前幾次頂部，破得到呢個位，上番30元亦合理。其他二線科技股全面做好，資金對呢個板塊充滿熱情。

不過開心還開心，始終接近農曆年長假期，而港股喺二萬九關又屢攻不下，就算持貨過年亦唔好太重倉，慎防隨時美股高位急回，屆時港股亦有機會隨之向下調整。不過阿Man仍然睇好今年港股表現，即使大市有回調，只要27500嘅上升軌底部守得穩，大方向港股都係向上，每次調整就係上車機會，而嚟緊執平貨嘅機會，好可能就喺月底至下月初出現。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)