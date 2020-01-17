港股直擊 即巿股評

美股尋頂，隔晚三大指數創新高，加上內地去年GDP增長符預期，港股今早一度突破兩萬九，但高位仍欠承接，半日低收。

恒指高開105點，甫開曾倒跌69點，見28813點半日低，之後內地公布去年GDP增長符預期，恒指即抽升218點，見29101點半日高，再次升越兩萬九後急回倒跌。恒指中午收報28870點，跌12點，大市成交額585.75億元。

國企指數報11331點，升3點。

A股半日靠穩，滬指升0.09%；深成指升0.05%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.6%；友邦(01299)跌1.5%；蒙牛(02319)跌2.8%。相反，創科(00669)創新高，半日升2.4%；恒生(00011)升1.8%；萬洲(00288)升1.6%。

焦點板塊

醫藥股：第二批帶量採購今日開標，結果將於公示3天後正式發布。石藥(01093)力推的注射用紫杉醇(白蛋白結合型)在採購品種內，股價今早突落鑊，半日飆6.2%；中生製藥(01177)升3.2%；康哲藥業(00867)升4.5%；百濟神州(06160)升2.8%；藥明康德(02359)和藥明生物(02269)創新高，半日分別升1.9%和倒跌0.1%。

科技股：個別硬件股跑出，小米(01810)獲憧憬下月推5G新機，半日升4.9%；中興通訊(00763)創近兩年高，半日升5.8%；富智康(02038)升4%；京信通信(02342)升3.9%。二線科網股輪流落鑊，指尖悅動(06860)半日飆14.5%；禪遊科技(02660)升5.2%；半新股赤子城(09911)升4.6%。

焦點股份

比亞迪(01211)：半日飆升6.7%。內地有報道指，內地純電動車企北汽新能源，正在探討和評估與比亞迪電池合作。

新奧能源(02688)：股價創新高，半日升2.2%。集團獲中金上調目標價16%至102元。

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