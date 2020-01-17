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【異動股】中興三連升創22個月高 懶理上日發A股集資

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上日發A股(000063.SZ)集資的中興通訊(00763)，股價進一步攀升，一度高見29.25元，飆6.9%，創22個月高位，新造28.85元，仍漲5.5%，成交金額3.78億元。

中興暫錄三連升，現價計，累漲7.2%。

中興計劃非公開發行3.81億股A股，發行價每股30.21元(人民幣．下同)，集資總額約115.13億元，集資淨額為114.59億元。

至於中興A股亦上揚，最新造38.99元，升4.2%。

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