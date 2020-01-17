港股直擊 即巿股評

山水水泥(00691)料去年盈利大增，股價應聲炒上，最高見過3.27元，大升10.1%，新造3.21元，仍急升8.1%，成交金額333萬元。

集團料去年股東應佔利潤按年大幅增加，2018年同期盈利21.97億元人民幣，主要因為期內主要產品水泥的銷量及售價上漲。

至於海螺(00914)也升1.7%；中建材(03323)漲1%；華潤水泥(01313)微升0.6%；金隅(02009)漲0.8%；西部水泥(02233)升1.4%。

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