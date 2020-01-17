山水水泥(00691)料去年盈利大增，股價應聲炒上，最高見過3.27元，大升10.1%，新造3.21元，仍急升8.1%，成交金額333萬元。
集團料去年股東應佔利潤按年大幅增加，2018年同期盈利21.97億元人民幣，主要因為期內主要產品水泥的銷量及售價上漲。
至於海螺(00914)也升1.7%；中建材(03323)漲1%；華潤水泥(01313)微升0.6%；金隅(02009)漲0.8%；西部水泥(02233)升1.4%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
山水水泥(00691)料去年盈利大增，股價應聲炒上，最高見過3.27元，大升10.1%，新造3.21元，仍急升8.1%，成交金額333萬元。
集團料去年股東應佔利潤按年大幅增加，2018年同期盈利21.97億元人民幣，主要因為期內主要產品水泥的銷量及售價上漲。
至於海螺(00914)也升1.7%；中建材(03323)漲1%；華潤水泥(01313)微升0.6%；金隅(02009)漲0.8%；西部水泥(02233)升1.4%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|世茂房地產擬配股籌逾36億
|上一篇：
|韓央行維持利率不變 符預期